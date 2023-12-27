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«В Сибирь по своей воле»: уникальный круизный поезд сделает остановку в Тюмени

«В Сибирь по своей воле»: уникальный круизный поезд сделает остановку в Тюмени

27 декабря 2023, 11:55
Фото: 1MI
Тюменская область примет в гости туристов с железнодорожного круиза «В Сибирь». Впервые экскурсионный жд/состав включает 10 вагонов, в одном из которых находятся бар и ресторан, сообщает Информационный центр регионального правительства.
Фото: Информационный центр правительства ТО

В программу железнодорожного круиза входят остановки в крупных городах и исторических центрах Сибири. Экскурсионный состав рассчитан на две сотни пассажиров.

«Отправятся в Сибирь по своей воле более 220 человек. В пути для них проведут мастер-класс по созданию сувенирного тюменского махрового ковра, состоится театрализованное представление от купца и купчихи, сибирское караоке, просмотр фильмов „Тобол“ и „Елки-8“, новогодний квиз, викторина с розыгрышем призов от Visit Tyumen», — отмечено в сообщении.

Круизный поезд прибудет сначала в Тюмень — 4 января, затем отправится в Тобольск — 5 января. За время остановок туристы смогут познакомиться с главными достопримечательностями городов.

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#Общество#Ирина Швецова#Туристы
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