«В Сибирь по своей воле»: уникальный круизный поезд сделает остановку в Тюмени

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В программу железнодорожного круиза входят остановки в крупных городах и исторических центрах Сибири. Экскурсионный состав рассчитан на две сотни пассажиров.
«Отправятся в Сибирь по своей воле более 220 человек. В пути для них проведут мастер-класс по созданию сувенирного тюменского махрового ковра, состоится театрализованное представление от купца и купчихи, сибирское караоке, просмотр фильмов „Тобол“ и „Елки-8“, новогодний квиз, викторина с розыгрышем призов от Visit Tyumen», — отмечено в сообщении.
Круизный поезд прибудет сначала в Тюмень — 4 января, затем отправится в Тобольск — 5 января. За время остановок туристы смогут познакомиться с главными достопримечательностями городов.