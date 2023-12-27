В ДТП на трассе в Тобольском районе два человека получили тяжелые травмы

В аварии в Тобольском районе пострадали два человека

Днем 26 декабря на 203 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись сразу три автомобиля: «Киа Спектра», «Хендай i30» и большегруз «Скания» с полуприцепом. О происшествии рассказали в Госавтоинспекции Тобольска.