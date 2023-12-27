В ДТП на трассе в Тобольском районе два человека получили тяжелые травмы

Posted Сегодня, 02:12
Published Сегодня, 02:12
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Предварительно установлено, что 20-летний водитель «Киа» при обгоне не справился с управлением.
В результате аварии водитель и пассажир «Киа» в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Личность пассажира и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе в Тюменской области столкнулись «ГАЗель» и «Киа». В аварии погибла пассажирка автомобиля, водитель доставлен в больницу.