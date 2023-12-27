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В аварии в Тобольском районе пострадали два человека

В ДТП на трассе в Тобольском районе два человека получили тяжелые травмы

27 декабря 2023, 02:12
Фото: Midjourney

В аварии в Тобольском районе пострадали два человека

Днем 26 декабря на 203 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись сразу три автомобиля: «Киа Спектра», «Хендай i30» и большегруз «Скания» с полуприцепом. О происшествии рассказали в Госавтоинспекции Тобольска.
Сюжет
ДТП
Фото: Госавтоинспекция Тобольска

Предварительно установлено, что 20-летний водитель «Киа» при обгоне не справился с управлением.

В результате аварии водитель и пассажир «Киа» в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Личность пассажира и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе в Тюменской области столкнулись «ГАЗель» и «Киа». В аварии погибла пассажирка автомобиля, водитель доставлен в больницу.

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