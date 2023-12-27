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Тюменские военкомы находят уклонистов от армии через мессенджеры, семью и начальников

Тюменские военкомы находят уклонистов от армии через мессенджеры, семью и начальников

27 декабря 2023, 13:10
Фото: Midjourney
Чтобы вычислить уклонистов, сотрудники тюменских военкоматов используют различные уловки. Молодых людей они находят в соцсетях, через родственников или пишут им в мессенджерах.

О нестандартных методах работы в поиске уклонистов военком Сергей Чирков рассказал «72.RU».

«Новый способ — это оперативная информация, ноу-хау наше. Через мессенджеры различные, через родителей, через организации, в которых раньше люди проходили или учебу, или работу, через налоговую службу, через полицию», — пояснил Чирков.

Военком также отметил, что в Тюмени число уклонистов снижается с каждым годом. При этом многие из них даже не знают, что находятся в розыске, к примеру — при переезде в другой регион, некоторые молодые люди не ставят об этом в известность военкомат.

Напомним, в начале декабря в Тюмени прошли массовые рейды по поиску уклонистов от армии. В основном внимание силовиков и военных было направлено на иностранцев, получивших российское гражданство.

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#Общество#Ирина Швецова#Военкомат#Уклонисты#Уклонение от армии
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