Тюменские военкомы находят уклонистов от армии через мессенджеры, семью и начальников

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
О нестандартных методах работы в поиске уклонистов военком Сергей Чирков рассказал «72.RU».
«Новый способ — это оперативная информация, ноу-хау наше. Через мессенджеры различные, через родителей, через организации, в которых раньше люди проходили или учебу, или работу, через налоговую службу, через полицию», — пояснил Чирков.
Военком также отметил, что в Тюмени число уклонистов снижается с каждым годом. При этом многие из них даже не знают, что находятся в розыске, к примеру — при переезде в другой регион, некоторые молодые люди не ставят об этом в известность военкомат.
Напомним, в начале декабря в Тюмени прошли массовые рейды по поиску уклонистов от армии. В основном внимание силовиков и военных было направлено на иностранцев, получивших российское гражданство.