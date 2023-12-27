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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Специалист рассказал, как выбрать безопасный новогодний фейерверк

27 декабря 2023, 13:58
Эксперт по выживанию Михаил Макеев поделился советом как правильно выбирать пиротехнику на новогодние праздники. По его словам, такие изделия нужно покупать только в специализированных магазинах.

«Не стоит покупать фейерверки в палатках, на распродажах возле метро, в неавторизованных точках торговли», — цитирует NEWS.ru слова Макеева.

Он также добавил, что первым делом необходимо обратить внимание на условия хранения фейерверков, поскольку они влияют на работоспособность и безопасность.

Также стоит помнить, что салюты в новогодние праздники нужно запускать только на открытой местности вдали от жилых домов. Эксперт уточнил, что перед запуском конструкцию необходимо хорошо закрепить и уйти на безопасное расстояние. Не стоит пренебрегать чтением инструкции, прилагаемой к изделию, заключил Макеев.

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