Специалист рассказал, как выбрать безопасный новогодний фейерверк

Также стоит помнить, что салюты в новогодние праздники нужно запускать только на открытой местности вдали от жилых домов. Эксперт уточнил, что перед запуском конструкцию необходимо хорошо закрепить и уйти на безопасное расстояние. Не стоит пренебрегать чтением инструкции, прилагаемой к изделию, заключил Макеев.