Специалист рассказал, как выбрать безопасный новогодний фейерверк

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
«Не стоит покупать фейерверки в палатках, на распродажах возле метро, в неавторизованных точках торговли», — цитирует NEWS.ru слова Макеева.
Он также добавил, что первым делом необходимо обратить внимание на условия хранения фейерверков, поскольку они влияют на работоспособность и безопасность.
Также стоит помнить, что салюты в новогодние праздники нужно запускать только на открытой местности вдали от жилых домов. Эксперт уточнил, что перед запуском конструкцию необходимо хорошо закрепить и уйти на безопасное расстояние. Не стоит пренебрегать чтением инструкции, прилагаемой к изделию, заключил Макеев.