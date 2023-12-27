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Тюменцы пожаловались на стоимость упаковки подарков к Новому году.

«Обойдемся без бантиков»: тюменцы пожаловались на стоимость упаковки подарков

27 декабря 2023, 09:10
Фото: 1MI
Тюменцы пожаловались на стоимость упаковки подарков к Новому году.

Тюменцы пожаловались на стоимость упаковки подарков к Новому году

Жители города сообщают о подскочивших ценах на упаковочную бумагу, атласные ленты и банты. Даже самостоятельная упаковка новогоднего подарка обходится в копеечку, не говоря уже о привлечении услуг мастера.

Сейчас стоимость упаковочной бумаги 100 на 70 составляет, в среднем, от 120 рублей до 290. Тюменцев такие цены шокировали, ведь еще в прошлом году аналогичный товар они могли купить в пределах 100 рублей.

«Один бантик из пластика сейчас от 60 рублей стоит, раньше по 40 были. Ленты вообще по 290 за 1,5 метра. Это какой-то ужас! Если в специализированном магазине упаковывать, то по 400-500 рублей просят, по 250, как раньше, уже ничего не оформят», — жалуется тюменец Роман Дубовик.

Вместе с тем выросли в цене и подарочные коробки, за вариант 22 на 15 на 10 придется выложить около 250 рублей, причем это цены со скидочной картой магазина, без нее такая коробочка обойдется в 420 рублей.

«Проблема, в первую очередь, возникла из-за проблем с поставками расходных материалов для производства бумаги. Мы можем вспомнить, как около года назад у нас был настоящий „бумажный кризис“ и даже в школах не хватало этого материала. Сейчас запасы на складах, видимо, себя исчерпали, а производство стало дороже. К тому же с середины осени ввели экспортные пошлины на картон, из-за чего цены также выросли», — объяснил «Нашему городу» доктор экономических наук Леонид Вараксин.

Причем по оценке эксперта в году цены на бумагу и картон могут вырасти еще на 5%.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, как за год в Тюменской области изменились цены на товары и по какой причине.

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