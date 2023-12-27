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КМСП провела встречи для 4,8 тыс. предпринимателей из разных регионов России

КМСП провела встречи для 4,8 тыс. предпринимателей из разных регионов России

27 декабря 2023, 11:57
Фото: 1MI
Корпорация МСП в уходящем году организовала встречи для 4,8 тысячи предпринимателей. Почти 3,2 тысячи человек присутствовали на очных мероприятиях в 80 регионах, еще более 1,6 тысячи — в онлайн-формате, сообщил гендиректор КМСП Александр Исаевич.

Он пояснил, что на таких встречах выстраиваются личные контакты с предпринимателями, а также решаются важные для них вопросы. Например, в этом году от бизнеса поступило более тысячи обращений, более 600 из которых отработаны сразу, а еще 400 взяты в работу сотрудниками КМСП, сообщает rostovgazeta.ru.

Как сообщает ria.ru, глава компании заявил, что предприниматели и коллеги, которые занимаются их развитием в регионах, — приоритет для КМСП.

«2023 год показал, что совместная работа приумножает эффективность наших усилий. В следующем году мы продолжим наши выезды», — отметил Исаевич.

По словам Исаевича, 77% обращений касалось получения финансовых мер поддержки, еще 10% связаны со сбытом продукции: участием в закупках по закону № 223-ФЗ, поиском поставщиков, попаданием на полки торговых сетей и открытия «фермерских островков». Также МСП в регионах часто интересует работа сервисов цифровой платформы МСП.РФ, защита прав предпринимателей, имущественная поддержка, обучающие программы Корпорации МСП, отметили в пресс-службе.

Отмечается, что господдержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

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