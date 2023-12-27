КМСП провела встречи для 4,8 тыс. предпринимателей из разных регионов России

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Он пояснил, что на таких встречах выстраиваются личные контакты с предпринимателями, а также решаются важные для них вопросы. Например, в этом году от бизнеса поступило более тысячи обращений, более 600 из которых отработаны сразу, а еще 400 взяты в работу сотрудниками КМСП, сообщает rostovgazeta.ru.
Как сообщает ria.ru, глава компании заявил, что предприниматели и коллеги, которые занимаются их развитием в регионах, — приоритет для КМСП.
«2023 год показал, что совместная работа приумножает эффективность наших усилий. В следующем году мы продолжим наши выезды», — отметил Исаевич.
По словам Исаевича, 77% обращений касалось получения финансовых мер поддержки, еще 10% связаны со сбытом продукции: участием в закупках по закону № 223-ФЗ, поиском поставщиков, попаданием на полки торговых сетей и открытия «фермерских островков». Также МСП в регионах часто интересует работа сервисов цифровой платформы МСП.РФ, защита прав предпринимателей, имущественная поддержка, обучающие программы Корпорации МСП, отметили в пресс-службе.
Отмечается, что господдержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.