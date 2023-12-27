КМСП провела встречи для 4,8 тыс. предпринимателей из разных регионов России

Он пояснил, что на таких встречах выстраиваются личные контакты с предпринимателями, а также решаются важные для них вопросы. Например, в этом году от бизнеса поступило более тысячи обращений, более 600 из которых отработаны сразу, а еще 400 взяты в работу сотрудниками КМСП, сообщает rostovgazeta.ru.