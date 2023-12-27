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Алексей Варятченко рассказал о программах развития беспилотной авиации в России

Алексей Варятченко рассказал о программах развития беспилотной авиации в России

27 декабря 2023, 10:15
Фото: Артём Ганжа
Гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко подвёл итоги года для индустрии беспилотной авиации. Он назвал 2023-й прорывным годом для данной отрасли.

Наиболее знаковым событием стало утверждение Нацпроекта по развитию беспилотной авиации. Также был подготовлен План первоочередных действий по его реализации, старт выполнения которого назначен на 1 января будущего года. Помимо этого, сформирован План государственного гражданского заказа на приобретение беспилотных авиационных систем и услуг с использованием БАС. Базовым поставщиком обозначена Государственная транспортная лизинговая компания ГТЛК). Также в январе запустят программу льготного лизинга дронов, она создана специалистами ГТЛК. Программа призвана закрыть потребности в дронах и развивать их производство в нашей стране, пишет rostovgazeta.ru.

Варятченко акцентировал внимание на выполнении очень сложной работе по оптимизации нормативно-правового регулирования для применения БАС. В этом году впервые были выданы сертификаты эксплуатантов БАС и другие, не менее важные документы. Кроме этого, были сформулированы требования к разработчикам, изготовителям и эксплуатантам дронов.

Следует отметить, что правительство в декабре текущего года установило критерии для отнесения БПЛА к изготовленной в России продукции.

По словам гендиректора ООО «БАС», именно в 2023 году отечественная индустрия беспилотников стала реальным сектором экономики. Сегодня в некоторых регионах уже работают центры по развитию услуг БАС, в планах — открытие филиалов. Также для ряда субъектов РФ разработаны дорожные карты развития услуг БАС. С большей частью субъектов РФ заключены соглашения о сотрудничестве.

Уже сегодня флот компании «БАС» готов оказывать услуги по аэрофотосъемке, мониторингу объектов и перевозке грузов. Ранее Варятченко неоднократно подчеркивал, что задача его компании –сформировать набор рыночных услуг и в 2024 году приступить к их оказанию.

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