Алексей Варятченко рассказал о программах развития беспилотной авиации в России

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
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Updated Сегодня, 10:15
Наиболее знаковым событием стало утверждение Нацпроекта по развитию беспилотной авиации. Также был подготовлен План первоочередных действий по его реализации, старт выполнения которого назначен на 1 января будущего года. Помимо этого, сформирован План государственного гражданского заказа на приобретение беспилотных авиационных систем и услуг с использованием БАС. Базовым поставщиком обозначена Государственная транспортная лизинговая компания ГТЛК). Также в январе запустят программу льготного лизинга дронов, она создана специалистами ГТЛК. Программа призвана закрыть потребности в дронах и развивать их производство в нашей стране, пишет rostovgazeta.ru.
Варятченко акцентировал внимание на выполнении очень сложной работе по оптимизации нормативно-правового регулирования для применения БАС. В этом году впервые были выданы сертификаты эксплуатантов БАС и другие, не менее важные документы. Кроме этого, были сформулированы требования к разработчикам, изготовителям и эксплуатантам дронов.
Следует отметить, что правительство в декабре текущего года установило критерии для отнесения БПЛА к изготовленной в России продукции.
По словам гендиректора ООО «БАС», именно в 2023 году отечественная индустрия беспилотников стала реальным сектором экономики. Сегодня в некоторых регионах уже работают центры по развитию услуг БАС, в планах — открытие филиалов. Также для ряда субъектов РФ разработаны дорожные карты развития услуг БАС. С большей частью субъектов РФ заключены соглашения о сотрудничестве.
Уже сегодня флот компании «БАС» готов оказывать услуги по аэрофотосъемке, мониторингу объектов и перевозке грузов. Ранее Варятченко неоднократно подчеркивал, что задача его компании –сформировать набор рыночных услуг и в 2024 году приступить к их оказанию.