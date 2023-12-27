Алексей Варятченко рассказал о программах развития беспилотной авиации в России

Наиболее знаковым событием стало утверждение Нацпроекта по развитию беспилотной авиации. Также был подготовлен План первоочередных действий по его реализации, старт выполнения которого назначен на 1 января будущего года. Помимо этого, сформирован План государственного гражданского заказа на приобретение беспилотных авиационных систем и услуг с использованием БАС. Базовым поставщиком обозначена Государственная транспортная лизинговая компания ГТЛК). Также в январе запустят программу льготного лизинга дронов, она создана специалистами ГТЛК. Программа призвана закрыть потребности в дронах и развивать их производство в нашей стране, пишет rostovgazeta.ru.