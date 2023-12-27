«Акцент на глаза!»: визажист рассказал с каким макияжем стоит встречать год Дракона

Также вы можете использовать стразы! Их можно закрепить с помощью клея для ресниц. Из страз можно сделать стрелки или любой графический элемент, совместив два тренда в одном макияже! А для более скромного варианта стразы можно наклеить в уголки глаз или на скуловую зону, что отвечает популярной тенденции к минимализму.