«Акцент на глаза!»: визажист рассказал с каким макияжем стоит встречать год Дракона

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Ценители мистики полагают, что встретить Новый год необходимо в цветах его символа. И с этой задачей отлично справится креативный макияж, который не только поможет для соблюдения требований Деревянного Зеленого дракона, но и выдаст в вас ценителя стиля и моды.
«Ожидаемо в этом году у нас в приоритете зеленые оттенки. Здесь важно понимать, что любой цвет богат оттенками и под каждый тип внешности можно найти подходящий. Для холодного типа внешности отлично подойдут более светлые оттенки холодного направления, а для теплых дам — более темные с теплым подтоном. Но если зеленый оттенок вас отталкивает, то помните, что Дракон связан с природой и вы можете использовать и естественные оттенки — бежевый, персиковый или коричневый», — говорит визажист Мария Краснова.
Также, в связи с тем, что дракон ассоциируется с магией и могуществом, акцент в макияже стоит сделать на глаза, подчеркнув их глубину. Смоки-айс можете выполнить в любом цвете, даже в самом светлом, но акцент на тон темнее в складке века придаст вашему взгляду загадочности и пикантности.
«Но мы прекрасно понимаем, что макияж — это творчество и проявление себя. А потому можно смело экспериментировать, опираясь на последние тренды. Я подобрала несколько основных направлений, среди которых каждая сможет найти для себя что-то подходящее», — обещает визажист.
Сейчас на пике популярности — графика. Геометрические детали вы можете интегрировать в любой макияж, даже не обладая особыми навыками визажа.
«Вы можете сделать трендовую цветную подводку из теней, если сбрызните их фиксатором для макияжа. Так вы сможете взять тонкую кисть и вывести графичную стрелку или подчеркнуть внутренний уголок глаза. На скуле вы можете нарисовать все, что душе угодно, любой графический узор, это подчеркнет вашу креативность!», — советует Мария.
Также можно разнообразить макияж цветными или черными точками, расположенными под нижним веком или в уголке глаза, такой вариант выглядит минималистично и очень стильно!
Также в тренду остаются блестки и глиттеры! А учитывая, что новогодняя ночь — это идеальное время для сияния, блестки в своем макияже точно стоит использовать.
«Вы можете нанести сияющие тени или глиттер на подвижное веко, чтобы ваши глаза сияли, отражая новогодние огни, это будет выглядеть очень красиво. Также блестки можно нанести на щеки, чтобы сделать образ более милым. Не забывайте и о хайлайтере, его можно нанести на нос, адамову впадину, уголок глаза и скуловую кость, тогда вы точно будете сиять!», — говорит визажист.
Также вы можете использовать стразы! Их можно закрепить с помощью клея для ресниц. Из страз можно сделать стрелки или любой графический элемент, совместив два тренда в одном макияже! А для более скромного варианта стразы можно наклеить в уголки глаз или на скуловую зону, что отвечает популярной тенденции к минимализму.
Отдельное внимание стоит уделить губам и бровям. В эту новогоднюю ночь Мария Краснова рекомендует использовать нюдовые оттенки помад, поверх которых можно нанести прозрачный блеск.
«Такое сочетание сейчас особенно актуально, также можно на бальзам для губ прикрепить к губам едва заметную россыпь блесток, что также выделить вас из толпы. А вот ярких и кричащих оттенков помад стоит в этот раз избегать, графичные губы вышли из моды. Сейчас, если очень хочется сделать губки чуть ярче, стоит взять тинт или набрать помаду на пальчик и мягко растушевать по губам, добавив легкого оттенка», — советует Мария.
В вопросе оформления бровей лучше также отойти от яркости и графики, отдав предпочтение естественности. Для этого волоски можно просто уложить гелем в который кстати можно тоже добавить блесток!
Краснова советует не бояться экспериментировать и проявить в Новый год свою креативность которую Деревянный Зеленый Дракон точно оценит!