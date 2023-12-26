Врачи рассказали о симптомах и способах лечения нового штамма коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемическая ситуация с коронавирусной инфекцией в России ухудшается. За месяц заболеваемость ковидом выросла вдвое. В конце ноября в оперштабе рассказали, что за неделю количество заразившихся коронавирусом увеличилось почти на 33% по сравнению с предыдущей неделей. Рост заболеваемости зафиксирован в семидесяти девяти регионах России. Возросло и число госпитализированных — за неделю их стало на 25% больше.