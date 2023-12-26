Врачи рассказали о симптомах и способах лечения нового штамма коронавируса

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Как показывают сводки Минздрава, уровень заболеваемость гриппом и ковидом растет. Помимо сезонных ОРВИ, жители России заражаются новым штаммом коронавируса — BA.2.86, или «пиролой». Этот штамм является подвариантом омикрона, и первые десять случаев инфицирования были выявлены в ноябре, пишет newizv.ru.
Как отметил доктор медицинских наук, инфекционист Николай Малышев, штамм «пирола» намного заразнее всех предыдущих штаммов, однако смертность от него практически нулевая. Основными симптомами заражения этим штаммом являются повышение температуры и сильный кашель. В некоторых случаях заболевание может перерасти в пневмонию. Также есть риск развития постковидного синдрома. По словам эксперта, до нового года заболеваемость будет расти.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемическая ситуация с коронавирусной инфекцией в России ухудшается. За месяц заболеваемость ковидом выросла вдвое. В конце ноября в оперштабе рассказали, что за неделю количество заразившихся коронавирусом увеличилось почти на 33% по сравнению с предыдущей неделей. Рост заболеваемости зафиксирован в семидесяти девяти регионах России. Возросло и число госпитализированных — за неделю их стало на 25% больше.
«Сейчас действительно очень многие болеют, происходит циркуляция нескольких вирусов, в числе которых остается ковид, поэтому симптомы смазаны. Есть свои характерные признаки заболевания: затяжной сильный кашель, заложенность носа и боль в горле», — поделился врач-инфекционист, педиатр, руководитель клиники «Лидер медицина» Евгений Тимаков.
Чтобы не допустить нежелательных последствий, специалисты советуют вовремя приступать к лечению. Прежде всего, следует принимать проверенные противовирусные препараты. Как показала клиническая практика и исследования, у врачей в приоритете остаются средства с действующим веществом молнупиравир (Molnupiravir).
В России хорошо зарекомендовал себя во время пандемии препарат «Эсперавир». Исследования показали, что содержащийся в нем молнупиравир способен вносить ошибки в геномную РНК COVD-19. Это средство помогает и при лечении других РНК-вирусов. Например, при простуде, вызванной риновирусами.
Свести к минимуму риск заражения коронавирусом позволят стандартные меры профилактики — регулярное проветривание помещений, частое мытье рук, повышение иммунитета. Также специалисты рекомендуют избегать мест массового скопления людей.