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Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

На трассе в Тюменской области перекрыли движение

В Тюменской области перекрыли движение на федеральной трассе

26 декабря 2023, 08:33
Фото: 1MI

На трассе в Тюменской области перекрыли движение

Ограничение движения связано с неблагоприятными метеоусловиями, а именно — гололедом. Автомобилистам рекомендуют учесть это при планировании маршрута.

В ГИБДД Тюменской области сообщили, что с 13:00 полностью закрыто движение с 136 по 205 километр трассы Тюмень — Омск на территориях Омутинского и Голышмановского районов.

Уточняется, что ограничения касаются всех видов транспорта без исключения. Мера будет отменена с улучшением погодных условий.

На данный момент на трассе работают наряды ДПС.

Ранее «Наш город» сообщал, что за сутки на тюменских дорогах произошли 12 аварий. В них пострадали 19 человек.

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#Общество#Тюменская область#ГИБДД#Водители#Новости тюмени#Трасса#Автомобили#Дороги#Федеральная трасса#Гололед#Предупреждение#Любовь Селезнева
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