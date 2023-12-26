В Тюменской области перекрыли движение на федеральной трассе

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В ГИБДД Тюменской области сообщили, что с 13:00 полностью закрыто движение с 136 по 205 километр трассы Тюмень — Омск на территориях Омутинского и Голышмановского районов.
Уточняется, что ограничения касаются всех видов транспорта без исключения. Мера будет отменена с улучшением погодных условий.
На данный момент на трассе работают наряды ДПС.
Ранее «Наш город» сообщал, что за сутки на тюменских дорогах произошли 12 аварий. В них пострадали 19 человек.