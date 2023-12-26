В тюменском аэропорту Рощино двое мужчин устроили дебош

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО сообщили, что 38-летний и 41-летний уроженцы Башкортостана при посадке в самолет громко матерились и мешали другим пассажирам.
Помимо этого, старший из них был пьян. Командир воздушного судна составил акт об отказе в перелете мужчинам, после чего стражи порядка доставили их в отдел полиции аэропорта Рощино.
Обоих направили на медосвидетельствование, от прохождения которого 38-летний дебошир отказался. В выдыхаемом воздухе второго мужчины обнаружили 1.03 промилле алкоголя.
В отношении первого мужчины составили административный протокол за мелкое хулиганство, а в отношении второго — протокол за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени пьяный мужчина обокрал магазин смартфонов. Перед этим он связал продавца шнуром от зарядки и закрыл в подсобке.