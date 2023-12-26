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В тюменском аэропорту задержали двух мужчин за дебош

В тюменском аэропорту Рощино двое мужчин устроили дебош

26 декабря 2023, 06:39
Фото: 1MI

В тюменском аэропорту задержали двух мужчин за дебош

Мужчины устроили беспорядки при посадке на рейс Тюмень — Уфа. Один из них был изрядно пьян.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО сообщили, что 38-летний и 41-летний уроженцы Башкортостана при посадке в самолет громко матерились и мешали другим пассажирам.

Помимо этого, старший из них был пьян. Командир воздушного судна составил акт об отказе в перелете мужчинам, после чего стражи порядка доставили их в отдел полиции аэропорта Рощино.

Обоих направили на медосвидетельствование, от прохождения которого 38-летний дебошир отказался. В выдыхаемом воздухе второго мужчины обнаружили 1.03 промилле алкоголя.

В отношении первого мужчины составили административный протокол за мелкое хулиганство, а в отношении второго — протокол за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени пьяный мужчина обокрал магазин смартфонов. Перед этим он связал продавца шнуром от зарядки и закрыл в подсобке.

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