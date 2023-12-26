Тюменский губернатор Александр Моор поставил подпись в поддержку Путина

Напомним, сбор подписей в поддержку Путина в Тюменской области начался 23 декабря. После губернатора штаб общественной поддержки посетил мэр региональной столицы Руслан Кухарук. Всего кандидату — самовыдвиженцу для допуска на выборы нужно собрать минимум 300 тысяч подписей.