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Тюменский губернатор Александр Моор поставил подпись в поддержку Путина

Тюменский губернатор Александр Моор поставил подпись в поддержку Путина

26 декабря 2023, 14:47
Фото: скрин с видео в телеграм-канале Александра Моора
Губернатор Тюменской области Александр Моор поставил подпись в поддержку кандидата Владимира Путина на пост президента России. Об этом он написал в своих соцсетях.
Фото: скрин с видео в телеграм-канале Александра Моора
«Россия — сильная и независимая страна, и возглавлять ее должен человек, который изменил все — Владимир Владимирович», — отметил глава региона.

Напомним, сбор подписей в поддержку Путина в Тюменской области начался 23 декабря. После губернатора штаб общественной поддержки посетил мэр региональной столицы Руслан Кухарук. Всего кандидату — самовыдвиженцу для допуска на выборы нужно собрать минимум 300 тысяч подписей.

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#Общество#Ирина Швецова#Выборы
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