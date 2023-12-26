Тюменский губернатор Александр Моор поставил подпись в поддержку Путина

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
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Updated Сегодня, 14:57
«Россия — сильная и независимая страна, и возглавлять ее должен человек, который изменил все — Владимир Владимирович», — отметил глава региона.
Напомним, сбор подписей в поддержку Путина в Тюменской области начался 23 декабря. После губернатора штаб общественной поддержки посетил мэр региональной столицы Руслан Кухарук. Всего кандидату — самовыдвиженцу для допуска на выборы нужно собрать минимум 300 тысяч подписей.