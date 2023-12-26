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Published Сегодня, 08:04

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Updated Сегодня, 08:06

Тюменские ФАПы оснастят медоборудованием после вмешательства прокуратуры

Тюменские ФАПы получат медоборудование после вмешательства прокуратуры

26 декабря 2023, 08:04
Фото: Midjourney

Тюменские ФАПы оснастят медоборудованием после вмешательства прокуратуры

Прокуратура проверила исполнение законодательства при реализации нацпроекта «Здравоохранение». Выяснилось, что необходимого оборудования не было в 28 фельдшерско-акушерских пунктах Нижнетавдинского района.

ФАПы не были оснащены автоматическими дефибрилляторами, носилками, костылями, тонометрами, секундомерами и другим необходимым оборудованием.

Районная прокуратура ранее вносила представление главврачу, но нарушения не были устранены.

В связи с этим, прокуратура обратилась в суд. Требование об обязании оснастить медицинским оборудованием все фельдшерско-акушерские пункты в течение года было удовлетворено. Прокуратура следит за исполнением решения суда.

Ранее «Наш город» рассказал, как будут работать тюменские больницы в новогодние праздники. Медики перейдут на особый режим работы.

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#Общество#Врачи#Тюменская область#Прокуратура#Оборудование#Больницы#Медики#Любовь Селезнева
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