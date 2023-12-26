Тюменские ФАПы получат медоборудование после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
ФАПы не были оснащены автоматическими дефибрилляторами, носилками, костылями, тонометрами, секундомерами и другим необходимым оборудованием.
Районная прокуратура ранее вносила представление главврачу, но нарушения не были устранены.
В связи с этим, прокуратура обратилась в суд. Требование об обязании оснастить медицинским оборудованием все фельдшерско-акушерские пункты в течение года было удовлетворено. Прокуратура следит за исполнением решения суда.
Ранее «Наш город» рассказал, как будут работать тюменские больницы в новогодние праздники. Медики перейдут на особый режим работы.