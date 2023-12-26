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Тюменец оплатил накопленную задолженность по алиментам после ареста его внедорожника

Тюменец оплатил накопленную задолженность по алиментам после ареста его внедорожника

26 декабря 2023, 12:39
Фото: 1MI
Житель Тюмени оплатил двухмиллионный долг по алиментам после того, как его автомобиль арестовали. Об этом сегодня, 26 декабря, рассказали в прокуратуре региона.

Заявление на 53-летнего мужчину написала мать его 14-летней дочери. В ходе проверки выяснилось, что на тюменца уже заведено исполнительное производство, по которому сумма задолженности по алиментам превысила 2,3 млн рублей.

«Во время прокурорской проверки судебные приставы арестовали Toyota Land Cruiser 200, принадлежащую должнику. Уже через два дня после наложения ареста на автомобиль мужчина полностью погасил свою задолженность по алиментам», — пояснили в надзорном ведомстве.

Напомним, несколькими днями за неуплату алиментов была осуждена жительница Исетского района. Женщину за долг перед сыном в 600 тысяч рублей отправили на исправительные работы.

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#Общество#Ирина Швецова#Долг#Алименты
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