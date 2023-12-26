Свердловчане стали отдавать предпочтение подаркам для здоровья на Новый год

Такая же тенденция наблюдается и в Свердловской области. Спрос на подарочные товары для здоровья заметно увеличился. По данным «Здравсити», с начала декабря аптечные сервисы реализовали на 36 процентов упаковок витаминов больше, чем в ноябре. Спрос на аптечную косметику за этот период вырос на 13 процентов. В последние годы ЗОЖ в России набирает популярность, и жители все чаще стали покупать наборы для здоровья и красоты в качестве подарков, пишет tagilcity.ru.