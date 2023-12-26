Свердловчане стали отдавать предпочтение подаркам для здоровья на Новый год

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Такая же тенденция наблюдается и в Свердловской области. Спрос на подарочные товары для здоровья заметно увеличился. По данным «Здравсити», с начала декабря аптечные сервисы реализовали на 36 процентов упаковок витаминов больше, чем в ноябре. Спрос на аптечную косметику за этот период вырос на 13 процентов. В последние годы ЗОЖ в России набирает популярность, и жители все чаще стали покупать наборы для здоровья и красоты в качестве подарков, пишет tagilcity.ru.
Спрос растет и за счет предновогодних акций, которые аптеки проводят на косметику и витамины.
Продажи лекарств также растут. Как отметил руководитель департамента онлайн-продаж «Здравсити» Илья Николаев, в последнем месяце года люди приобретают не только подарки для здоровья, но и запасаются лекарствами.
«Зима богата на различные простудно-вирусные заболевания. Плюс новогодние праздники, которые зачастую чреваты пищевыми расстройствами и обострениями хронических болезней», — пояснил эксперт.
По словам Ильи Николаева, с наступлением нового года в разных сферах жизни повышаются цены. Поэтому, ожидая инфляционного роста, потребители приобретают лекарственные средства впрок.