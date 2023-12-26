Пятьдесят миллионов россиян подписались на госпаблики

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов акцентировал внимание на том, что государственные паблики стали серьёзным информационным ресурсом за довольно короткое время. Также он назвал их удобным способом коммуникации граждан и госструктур, пишет 56orb.ru.
Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев заявил, что в нашей стране появилась востребованная профессия — администратор госпаблика. При этом он отметил, что чаще всего эту функцию выполняют в основном действующие сотрудники, например учителя или воспитатели.
Сообщается, что именно в сфере образования создано больше всего госпабликов — 83 000
Координатор по развитию госпабликов — АНО «Диалог Регионы» — совместно с региональными администрациями на базе центров управления регионами организовали для администраторов таких сообществ специальные курсы. Так, в очных обучающих мероприятиях приняли участие 46 000 администраторов из разных субъектов РФ. А онлайн-курс «Академия госпабликов» прошли 112 000 человек.
Госпаблики помогают гражданам, а не просто информируют. Так, через мини-приложение «Запись к врачу» можно без очереди попасть к специалисту в поликлинику. Это приложение установлено в 4 500 пабликах, «Запись в кружок» — почти в 70 тыс. госпабликах. Только в ноябре ими воспользовались более 5 000 человек.