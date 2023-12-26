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Пятьдесят миллионов россиян подписались на госпаблики

Пятьдесят миллионов россиян подписались на госпаблики

26 декабря 2023, 12:56
Фото: 1MI
Закон о государственных пабликах вступил в силу всего год назад. За это время их количество уже достигло 175 000. Практически каждый третий гражданин РФ подписан хотя бы на один из них.

Замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов акцентировал внимание на том, что государственные паблики стали серьёзным информационным ресурсом за довольно короткое время. Также он назвал их удобным способом коммуникации граждан и госструктур, пишет 56orb.ru.

Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев заявил, что в нашей стране появилась востребованная профессия — администратор госпаблика. При этом он отметил, что чаще всего эту функцию выполняют в основном действующие сотрудники, например учителя или воспитатели.

Сообщается, что именно в сфере образования создано больше всего госпабликов — 83 000

Координатор по развитию госпабликов — АНО «Диалог Регионы» — совместно с региональными администрациями на базе центров управления регионами организовали для администраторов таких сообществ специальные курсы. Так, в очных обучающих мероприятиях приняли участие 46 000 администраторов из разных субъектов РФ. А онлайн-курс «Академия госпабликов» прошли 112 000 человек.

Госпаблики помогают гражданам, а не просто информируют. Так, через мини-приложение «Запись к врачу» можно без очереди попасть к специалисту в поликлинику. Это приложение установлено в 4 500 пабликах, «Запись в кружок» — почти в 70 тыс. госпабликах. Только в ноябре ими воспользовались более 5 000 человек.

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