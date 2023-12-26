Пятьдесят миллионов россиян подписались на госпаблики

Госпаблики помогают гражданам, а не просто информируют. Так, через мини-приложение «Запись к врачу» можно без очереди попасть к специалисту в поликлинику. Это приложение установлено в 4 500 пабликах, «Запись в кружок» — почти в 70 тыс. госпабликах. Только в ноябре ими воспользовались более 5 000 человек.