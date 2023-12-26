На тюменской трассе при столкновении ГАЗели и легковушки погибла женщина

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
В ГИБДД Тюменской области сообщают, что водитель «Киа» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
В результате ДТП погибла пассажирка легкового авто, водитель с травмами доставлен в больницу. Водитель ГАЗели не пострадал.
Все обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Омск произошла авария с участием семи большегрузов. Предварительно установлено, что причиной стал гололед.