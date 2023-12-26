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В ДТП на трассе в Тюменской области погибла женщина

На тюменской трассе при столкновении ГАЗели и легковушки погибла женщина

26 декабря 2023, 08:46
Фото: 1MI

В ДТП на трассе в Тюменской области погибла женщина

Авария произошла на 172 километре трассы Тюмень — Омск в Омутинском районе. Столкнулись легковой автомобиль «Киа» и ГАЗель.

В ГИБДД Тюменской области сообщают, что водитель «Киа» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Фото: ГИБДД Тюменской области

В результате ДТП погибла пассажирка легкового авто, водитель с травмами доставлен в больницу. Водитель ГАЗели не пострадал.

Все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Омск произошла авария с участием семи большегрузов. Предварительно установлено, что причиной стал гололед.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#ГИБДД#Пострадавшие#Жертвы ДТП#Новости тюмени#Трасса#Погибшие#Аварии#ЧП#Любовь Селезнева
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