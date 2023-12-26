Итоги дня в Тюмени: осудили поваров, уровень Туры, атака хакеров, последствия метели

Соответственно обострилась аварийная обстановка на трассах. С самого утра на региональных дорогах дежурили дополнительные наряды ГИБДД. С часу дня полностью было перекрыто движение для всех видов транспорта по федеральной трассе Тюмень — Омск. Позднее ограничения ввели и на других крупных дорогах региона, которые сняли только вечером.