Итоги дня в Тюмени: осудили поваров, уровень Туры, атака хакеров, последствия метели

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
За сутки уровень воды в тюменской части Туры понизился на 2 сантиметра до -56 сантиметров над уровнем гидропоста.
Это произошло после того, как в регион пришло потепление. Буквально несколько дней вода достигала отметки -44, но в плюсовую температуру она начала убывать.
«Это связано с тем, что такие перепады температур провоцируют увеличение толщины льда, в итоге воды становится меньше, а льда больше. С наступлением тепла этот процесс пойдет в обратную сторону», — пояснил «Нашему городу» гидролог Сергей Демченко.
Рэп-исполнитель Миша Маваши планирует судиться с тюменским клубом «Байконур» из-за срыва своего концерта в Тюмени. Мероприятие должно было пройти 24 декабря. На него было продано порядка 400 билетов. Но перед самым концертом, клуб закрыли из-за нарушения норм противопожарной безопасности.
Организаторы попытались в срочном порядке найти другую площадку, но предложенный музыканту вариант не устроил музыканта. Тогда Миша Маваши предложил вернуть зрителям деньги, потраченные ими на билеты.
Электронную почту Совета ветеранов Армизонского района взломали украинские хакеры. С аккаунта организации они запустили массовую рассылку писем с обращением к жителям Тюменской области.
«Неонацисты запустили вредоносную рассылку с абсурдным обращением к жителям Тюменской области провести референдум по вхождению в состав „Украинской конфедерации“», — пояснили в Информцентре правительства региона.
В настоящее время специалисты пытаются восстановить доступ к почте, чтобы остановить вирусную рассылку.
ЧП произошло в апреле прошлого года в МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева из-за халатности сотрудниц кухни 47 и 55 лет. Являясь шеф-поваром и поваром в детском саду, они нарушили требования СанПИНа.
«Повара выдали в детские группы блюда из куриного мяса, не прошедшие надлежащую термическую обработку. В итоге, из-за их неосторожности, произошло массовое заболевание сальмонеллезом 55 воспитанников и 5 сотрудников учреждения», — пояснили в прокуратуре региона.
В наказание суд отправил обеих виновных на принудительные работы. Также с их зарплаты будет удерживаться в пользу государства 5%. Детскому саду назначено выплатить моральные компенсации воспитанникам в общей сумме 1,5 млн рублей.
На Тюменскую область 26 декабря обрушилась метель со снегом и дождем. Неблагоприятные погодные условия моментально сказались на привычной жизни региона.
Местами дороги за короткое время превратились в катки. Так, из-за сильного гололеда в Ишиме не смогли выйти на линии городские автобусы. По этой же причине были отменены очные занятия для школьников первой смены.
Осадки и ветер создали помехи в работе тюменского аэропорта Рощино.
Соответственно обострилась аварийная обстановка на трассах. С самого утра на региональных дорогах дежурили дополнительные наряды ГИБДД. С часу дня полностью было перекрыто движение для всех видов транспорта по федеральной трассе Тюмень — Омск. Позднее ограничения ввели и на других крупных дорогах региона, которые сняли только вечером.
А жители областного центра стали жаловаться на завалы снега в городе, отмечая, что в прежние года «такого бардака» здесь не было.