«Жить, а не ночевать»: как застройщики создают полноценные районы для людей

А чтобы детям было не скучно после школы, и они не бежали гулять в другие районы, во дворах «Ритмов» для ребятишек от мала до велика обустроены современные и многофункциональные площадки, которые помогают юным искателям приключений развивать фантазию и играть без устали. Но стоит упомянуть, что все МАФы на детских площадках отличаются качеством, а значит, защищают от травм и непредвиденных ситуаций.