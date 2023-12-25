«Жить, а не ночевать»: как застройщики создают полноценные районы для людей

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Отличным примером современной продуманной застройки можно назвать ЖК «Ритмы». Комфорт будущих жильцов находится в приоритете, а потому на территории комплекса будет все, что нужно человеку.
Здесь жителям не придется каждое утро прогревать машину и везти ребенка за несколько километров до школы или детского сада, в квартале в следующем году начнется строительство детского сада, а следом современного образовательного центра, который объединит под одной крышей детский сад и школу. Он будет выполнен в неповторимом стиле и продуман до мелочей: к проектированию подключились архитекторы компании Martela, ведущего эксперта в сфере рабочих и образовательных интерьеров в скандинавских странах.
Для жителей всех возрастов в «Ритмах» скоро появится Клуб жильцов. Это специальный проект застройщика «Партнер», который объединяет людей и формирует новую систему соседских ценностей, создавая приятную атмосферу добрососедства. Стоит отметить, что концепция клуба была высоко оценена жюри на федеральном уровне — прошлым летом клуб екатеринбургского жилого комплекса «Совушки» компании «Партнер» получил второе место в номинации «Лучшая среда для формирования добрососедства в РФ» в конкурсе ТОП ЖК-2022. Такой же клуб вот-вот начнет свою работу в Тюмени в ЖК «Ритмы».
В нем жильцы смогут вместе встретить Новый год, а также другие праздники. В выходные дни для жителей будут организованы тематические программы, творческие вечера, различные тренинги и мастер-классы. Проявить себя, показать талант или научить чему-то полезному соседей на этой площадке также сможет любой из жителей.
А чтобы детям было не скучно после школы, и они не бежали гулять в другие районы, во дворах «Ритмов» для ребятишек от мала до велика обустроены современные и многофункциональные площадки, которые помогают юным искателям приключений развивать фантазию и играть без устали. Но стоит упомянуть, что все МАФы на детских площадках отличаются качеством, а значит, защищают от травм и непредвиденных ситуаций.
Жителям «Ритмов» не придется в выходные стоять в пробках на пути к городским паркам, чтобы провести время с семьей и подышать свежим воздухом. Для них на территории комплекса застройщик уже начал создавать протяженный бульвар с разветвленной сетью дорожек и просторный парк с богатым ландшафтным озеленением и локациями для разнообразного досуга. Здесь занятие смогут найти себе как любители активного образа жизни, так и ценители спокойствия и уединения.
Собственный парк «Березовый лист» — настоящая жемчужина «Ритмов». Это многогранная досуговая территория, где предусмотрены детские и спортивные площадки, зоны для занятий йогой, скалодром, поляна с батутами и многое другое. Сердцем парка станут амфитеатр и сцена для проведения концертов, фестивалей и ярмарок.
В парке также будут организованы приватные зоны, где можно будет насладиться приятным вечером, например, за партией в шахматы — застройщик оборудует специальные столики.
«Ритмы» — один из самых удивительных жилых комплексов, где люди точно не просто ночуют, а живут яркую, здоровую и насыщенную жизнь!
Узнать подробнее о новом проекте «Партнера» можно на сайте partner-eco.ru или по телефону: +7 (3452) 55-00-00.
Адрес отдела продаж в ЖК «Ритмы»: ул. Бульварная 11/1.
Застройщик ЖК «Ритмы» — ООО «СЗ „ЭКО-город“. Проектные декларации на сайте Наш.дом.рф.