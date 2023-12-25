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Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

В Тюмени состоится отмененный концерт известного российского певца

В Тюмени состоится перенесенный концерт знаменитого артиста

25 декабря 2023, 05:30
Фото: 1MI

В Тюмени состоится отмененный концерт известного российского певца

Выступление российского певца было отменено из-за его проблем со здоровьем. Незадолго до мероприятия, артист перенес операцию на сердце.
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Концерт

Концерт Игоря Николаева должен был состояться 5 ноября. Однако после госпитализации и операции, перенесенной в сентябре, ему пришлось восстанавливаться.

В афише на сайте тюменского ДК «Нефтяник» указано, что отмененное мероприятие все же состоится: его перенесли на 9 апреля 2024 года. Все билеты, купленные на ноябрьский концерт, остаются действительными.

Фото: ДК «Нефтяник»

В Тюмени Игорь Николаев выступит с программой «Лучшие и новые песни #Выпьемзалюбовь». В нее войдут песни из его последнего альбома «Линия жизни» и хиты прошлых лет.

Стоит отметить, что билеты еще есть в продаже. По данным «Яндекс.Афиши», их стоимость варьируется от 1 500 до 5 000 рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что известный шансонье Михаил Шуфутинский даст концерт в Тюмени. Мероприятие состоится 20 марта.

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