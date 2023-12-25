Штаб общественной поддержки «Единой России» будет работать в новогодние каникулы

В результате эффективной работы Штаб общественной поддержки стал точкой притяжения для депутатского корпуса, органов исполнительной власти, лидеров общественного мнения, некоммерческих и общественных организаций, первичных отделений и жителей Тюмени. Его партнерами являются 168 общественных организаций и НКО. Одними из важных направлений деятельности площадки стали помощь семьям наших военнослужащих, оказание им психологической, юридической поддержки и работа с молодежью. Напомним, что новое общественное пространство в Тюмени открылось 12 мая. За 7 месяцев работы в Штабе проведено 1147 значимых мероприятий. В гостях побывали свыше 10 тысяч человек.