Штаб общественной поддержки «Единой России» будет работать в новогодние каникулы

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В новогодние каникулы запланированы бизнес-лекции, мастер-классы для взрослых и детей по семейному этикету, мероприятия для представителей старшего поколения, уроки немецкого языка и первой помощи. Узнать расписание мероприятий можно в группе ВКонтакте и в телеграмм-канале Штаба.
На систематической основе здесь также проводятся мастер-классы, семинары, выставки, лекции, квизы, концертные программы и выступления творческих коллективов. С сентября организовал свою работу Университет старшего поколения, реализуется арт-проект «Время новых возможностей», проходят обучающие семинары по вопросам ЖКХ и уроки первой помощи.
В результате эффективной работы Штаб общественной поддержки стал точкой притяжения для депутатского корпуса, органов исполнительной власти, лидеров общественного мнения, некоммерческих и общественных организаций, первичных отделений и жителей Тюмени. Его партнерами являются 168 общественных организаций и НКО. Одними из важных направлений деятельности площадки стали помощь семьям наших военнослужащих, оказание им психологической, юридической поддержки и работа с молодежью. Напомним, что новое общественное пространство в Тюмени открылось 12 мая. За 7 месяцев работы в Штабе проведено 1147 значимых мероприятий. В гостях побывали свыше 10 тысяч человек.
В ноябре Штабу было полгода. «Для нас это значимый период, самое главное, что он показал — новое пространство стало востребованным и любимым жителями города. Вместе с нашими партнерами мы работаем над одной задачей — наполнить площадку полезными, яркими и интересными мероприятиями», — отметила руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в Тюменской области Ольга Швецова.