Несколько тюменцев выиграли в лотерею многомиллионные призы в 2023 году

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Третьему достался суперприз — 13 миллионов рублей, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу государственных лотерей «Столото».
«В 2023 году в Тюменской области было три крупных выигрыша в лотерею. В акции „Рапидо“ выигрыш составил 13,4 миллиона рубля. В „Жилищной лотерее“ и „Моментальной“ — по 5 миллионов рублей», — пояснили в компании.
Один из них — учитель физкультуры из Тюменской области, выиграл в «Жилищную лотерею». Призовые — пять миллионов рублей, он планирует потратить на покупку жилья.
В период с явнаря по ноябрь жители Тюменской области купили более 1,6 миллиона лотерейных билетов, общая сумма выигрыша составила свыше 376 миллионов рублей.
Напомним, уже в декабре еще один тюменец выиграл в лотерею крупный приз. Счастливый билет принес ему в «Рапидо» порядка 14,5 миллиона рублей.