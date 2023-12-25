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Два жителя Тюмени выиграли в лотерею по пять миллионов рублей

Несколько тюменцев выиграли в лотерею многомиллионные призы в 2023 году

25 декабря 2023, 12:13
Фото: 1MI

Два жителя Тюмени выиграли в лотерею по пять миллионов рублей

В 2023 году крупные денежные призы в лотерею выиграли трое тюменцев. Двое из них получили по пять миллионов рублей.

Третьему достался суперприз — 13 миллионов рублей, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу государственных лотерей «Столото».

«В 2023 году в Тюменской области было три крупных выигрыша в лотерею. В акции „Рапидо“ выигрыш составил 13,4 миллиона рубля. В „Жилищной лотерее“ и „Моментальной“ — по 5 миллионов рублей», — пояснили в компании.

Один из них — учитель физкультуры из Тюменской области, выиграл в «Жилищную лотерею». Призовые — пять миллионов рублей, он планирует потратить на покупку жилья.

В период с явнаря по ноябрь жители Тюменской области купили более 1,6 миллиона лотерейных билетов, общая сумма выигрыша составила свыше 376 миллионов рублей.

Напомним, уже в декабре еще один тюменец выиграл в лотерею крупный приз. Счастливый билет принес ему в «Рапидо» порядка 14,5 миллиона рублей.

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#Общество#Ирина Швецова#Лотерея
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