nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Тюменец ворвался в дом к семье и избил мужа и жену

Молодой тюменец под покровом ночи ворвался в дом к семейной паре и избил жену веником

25 декабря 2023, 06:42
Фото: 1MI

Тюменец ворвался в дом к семье и избил мужа и жену

Хозяин дома попытался противостоять незваному гостю, но получил сковородой по голове. За вторжение тюменцу грозит срок.
Сюжет
Суд

Конфликт между семейной парой из Викуловского района и пьяным вторженцем произошел в ночь на 30 августа. Судом установлено, что пострадавшие были знакомы с 20-летним тюменцем.

Проникнув в дом, молодой человек несколько раз ударил женщину кулаками и ногами по голове и лицу, после чего продолжил избивать ее веником. Затем он взялся за хозяина дома, который также получил удары руками и ногами, а после — еще и сковородой по голове.

Экс-защитник ФК «Тюмень» избил детского тренера. Видео
Узнать подробнее

Этого дебоширу показалось мало: тюменец схватился за нож и, размахивая им, угрожал паре расправой.

В зале суда молодой человек раскаялся и признал вину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком на два года.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец избил свою возлюбленную и угрожал ей убийством. Таким образом мужчина отреагировал на оскорбления в свой адрес.

Читайте также:
В Тюменской области женщина получила от брата удар гантелей за крепкий сонРасплатилась синяками: мастер маникюра из Тюмени избила подросткаТюменец избил госохотинспектора карабином «Тигр», когда тот хотел осмотреть оружие
#Общество#Происшествия#Тюменская область#Суд#Избиения#Новости тюмени#Тюменцы#Викулово#Нападение#Приговор#Судебный приговор#Конфликты#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Хитростью едины»: тюменцы рассказали о битве за яйца на прилавках магазинов
Сегодня, 09:02
Куда тюменцам поехать на каникулах: самые бюджетные и дорогостоящие варианты отдыха
Сегодня, 01:06
«Будет дорого?»: как изменятся цены на бензин в 2024 году
Сегодня, 07:47
«Ни одного в беде не оставил»: жена военного медика с СВО рассказала о супруге-герое
Сегодня, 09:11
Под Тюменью откроется новая база отдыха с купольными домами и пляжем
23 декабря, 06:45
«Жить, а не ночевать»: как застройщики создают полноценные районы для людей
Сегодня, 03:24