Молодой тюменец под покровом ночи ворвался в дом к семейной паре и избил жену веником

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Конфликт между семейной парой из Викуловского района и пьяным вторженцем произошел в ночь на 30 августа. Судом установлено, что пострадавшие были знакомы с 20-летним тюменцем.
Проникнув в дом, молодой человек несколько раз ударил женщину кулаками и ногами по голове и лицу, после чего продолжил избивать ее веником. Затем он взялся за хозяина дома, который также получил удары руками и ногами, а после — еще и сковородой по голове.
Этого дебоширу показалось мало: тюменец схватился за нож и, размахивая им, угрожал паре расправой.
В зале суда молодой человек раскаялся и признал вину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком на два года.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец избил свою возлюбленную и угрожал ей убийством. Таким образом мужчина отреагировал на оскорбления в свой адрес.