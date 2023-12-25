Изнасиловал 12-летнюю девочку: в Тюмени на тренера возбудили 10 уголовных дел

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
По данным инсайдеров, установлено, что мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей которые посещали батутный центр, где он работал. По данным следствия, в августе прошлого года он изнасиловал в своей квартире 12-летнюю школьницу, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
В отношении 32-летнего тюменца возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
Напомним, о задержании тренера-педофила в Тюмени стало известно в начале сентября. Мужчина работал в батутном центре ТРЦ «Колумб» — «Ninja парк». С заявлением в полицию братился отец 12-летней девочки, которую Антон совратил, а также записал весь процесс на видео. Известно, что Антон Б. свою вину признал и согласился работать со следствием.