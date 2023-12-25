Изнасиловал 12-летнюю девочку: в Тюмени на тренера возбудили 10 уголовных дел

По данным инсайдеров, установлено, что мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей которые посещали батутный центр, где он работал. По данным следствия, в августе прошлого года он изнасиловал в своей квартире 12-летнюю школьницу, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.