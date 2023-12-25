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Updated Сегодня, 18:17

Иван Гайченя: В 2023 году на предприятии выросли показатели по всем направлениям

Иван Гайченя: В 2023 году на предприятии выросли показатели по всем направлениям

25 декабря 2023, 18:06
Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи»
По его словам, в 2023 году показатели «Спецсвязи» улучшились по всем направлениям деятельности.

Выручка выросла на 16,8% по сравнению с предыдущим годом и достигла почти 2 млрд рублей. Благодаря этому предприятие смогло расширить транспортный парк почти на 15%. Была также увеличена производительность труда, а зарплата повысилась более чем на 12%.

Предприятие укрепило свой правовой статус в соответствии с изменениями в ФЗ «О почтовой связи». Об этом сообщает NewsNN.

В настоящее время «Спецсвязь» является лидером в области доставки специальной корреспонденции, опасных грузов, денежной наличности, оборонного оборудования, медицинских препаратов и драгоценных металлов на территории России и стран СНГ. Большую часть грузов «Спецсвязи» составляют отправления государственной важности. Филиальная сеть объединяет 77 управлений, 138 отделений и пунктов во всех регионах страны.

Руководитель предприятия отметил, что в 2023 году увеличился объем международных грузоперевозок, а также укрепились связи с зарубежными партнерами в Азии и Африке. Помимо этого, развиваются транспортные коридоры в Каспийском и Черном морях. Работа в этом направлении станет приоритетной задачей на следующий год.

Гайченя подчеркнул, что планируется добавить беспилотные транспортные средства в автопарк предприятия. Внимание также уделяется цифровизации и усовершенствованию процессов и сервисов. Новый проект «Защищенная сеть» позволяет передавать конфиденциальную информацию по зашифрованным каналам связи на отечественном оборудовании. При этом документы с государственной важностью передаются только в бумажном виде.

Руководитель «Спецсвязи» сообщил, что предприятие доставляет посылки даже в самые отдаленные и труднодоступные места, включая населенные пункты, где есть угроза возникновения ЧС природного характера.

В будущем году организация снова будет отвечать за своевременную доставку избирательных бюллетеней в пункты голосования по поручению Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает kp.ru.

Гайченя в заключение сказал, что на 2024 год у руководства стоят амбициозные задачи, включая повышение основных показателей экономической эффективности работы предприятия.

#Общество
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