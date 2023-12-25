Иван Гайченя: В 2023 году на предприятии выросли показатели по всем направлениям

Руководитель предприятия отметил, что в 2023 году увеличился объем международных грузоперевозок, а также укрепились связи с зарубежными партнерами в Азии и Африке. Помимо этого, развиваются транспортные коридоры в Каспийском и Черном морях. Работа в этом направлении станет приоритетной задачей на следующий год.