Итоги дня в Тюмени: тренер изнасиловал школьницу, битва за яйца, в СВО погиб медик

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
О проекте нового оздоровительного комплекса рассказал глава региона Александр Моор. Термальный курорт — площадью 260 га, построят рядом с «Жемчужиной Сибири». В настоящее время проект находится на стадии разработки, но уже известно, что его строительство рассчитано на несколько лет.
«Уверен, что он сможет стать серьезным флагманом. И мы будем говорить о нас не как о региональном курорте, а как о курорте федерального значения», — заявил губернатор.
Единственной в Тюменской области лизинговой компании, учредителем которой на 100% является правительство региона, назначен новый руководитель — Михаил Благовисный.
В фирме он работает с 2005 года, сразу после окончания Тюменской государственной сельскохозяйственной академии. Карьерная лестница Михаила Благовисного началась в «ТАЛК лизинге» с менеджера отдела реализации коммерческих проектов. Затем его повысили до начальника финансового отдела, а в 2020 году до заместителя генерального директора.
Больше года тюменец Артем Ширинкин спасал бойцов в зоне специальной военной операции. О его жизни на гражданке и службе в СВО рассказал жена «Добряка» Юлия.
Уроженец поселка Колпаковка выбрал профессию медика по примеру своей мамы, она работала медсестрой. Получив образование, Артем переехал в Тюмень — устроился медицинским представителем в компанию КРКА. Уже здесь, в областном центре, встретил свою будущую жену Юлию, с которой прожили восемь лет. А потом его призвали по частичной мобилизации.
За год и один месяц он побывал во всех горячих точках: на линии Кременная — Сватово, в Запорожском и Донецком направлениях.
В ноябре «Добряка» вызвали на новую точку передовой, а 28 числа он записал жене сообщение о случившемся и обещал в скором времени позвонить. Но на следующее утро Юлия получила звонок уже не от него.
«Мне сказали, что он попал под обстрел пока разгружал медикаменты на новой точке. Его ранили и травма оказалась не совместима с жизнью. Мы похоронили его 16 декабря, с почестями, как героя», — вспоминает девушка.
В нескольких сетевых магазинах Тюмени введено ограничение на продажу яиц — не более одной упаковки в руки. Однако, даже с этим условием, в выходные этого товара на всех не хватило.
«Закусились с одной женщиной в „Ашане“, яйца последние, а нам обеим надо. Ну мы сначала пособачились, а потом решили цивилизовано вопрос решать и стали рассчитывать, у кого гостей больше, кому накладнее в другой магазин идти и кому нужнее, я так и выиграла. Непростое у нас время, вот так договариваться приходится», — поделилась своей историей тюменка.
Другие горожане покупают яйца через онлайн-приложения. По их словам, таким образом они обходят ограничения, и заказывают яйца столько сколько им надо, главное — брать упаковки от разных производителей.
Тренера батутного центра Антона Б. обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки-школьницы, а также сексуальных надругательствах над другими детьми. На сегодня в отношении мужчины возбуждено всего 10 уголовных дел.
Тюменец работал в ТРЦ «Колумб» — «Ninja парк». С заявлением на него в полицию обратился отец 12-летней девочки, которую совратил тренер. Антон Б. свою вину признал и согласился сотрудничать со следствием. Чуть позднее к данному эпизоду стали прибавляться другие.