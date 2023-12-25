Итоги дня в Тюмени: тренер изнасиловал школьницу, битва за яйца, в СВО погиб медик

Уроженец поселка Колпаковка выбрал профессию медика по примеру своей мамы, она работала медсестрой. Получив образование, Артем переехал в Тюмень — устроился медицинским представителем в компанию КРКА. Уже здесь, в областном центре, встретил свою будущую жену Юлию, с которой прожили восемь лет. А потом его призвали по частичной мобилизации.