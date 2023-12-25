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Итоги дня в Тюмени: тренер изнасиловал школьницу, битва за яйца, в СВО погиб медик

Итоги дня в Тюмени: тренер изнасиловал школьницу, битва за яйца, в СВО погиб медик

25 декабря 2023, 17:47
Фото: 1MI
Дайджест событий за 25 декабря в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В Тюменском районе появится новый термальный курорт

О проекте нового оздоровительного комплекса рассказал глава региона Александр Моор. Термальный курорт — площадью 260 га, построят рядом с «Жемчужиной Сибири». В настоящее время проект находится на стадии разработки, но уже известно, что его строительство рассчитано на несколько лет.

«Уверен, что он сможет стать серьезным флагманом. И мы будем говорить о нас не как о региональном курорте, а как о курорте федерального значения», — заявил губернатор.
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Компанию тюменских властей «ТАЛК лизинг» возглавил Михаил Благовисный

Единственной в Тюменской области лизинговой компании, учредителем которой на 100% является правительство региона, назначен новый руководитель — Михаил Благовисный.

В фирме он работает с 2005 года, сразу после окончания Тюменской государственной сельскохозяйственной академии. Карьерная лестница Михаила Благовисного началась в «ТАЛК лизинге» с менеджера отдела реализации коммерческих проектов. Затем его повысили до начальника финансового отдела, а в 2020 году до заместителя генерального директора.

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В зоне СВО погиб военный медик «Добряк» из Тюмени

Больше года тюменец Артем Ширинкин спасал бойцов в зоне специальной военной операции. О его жизни на гражданке и службе в СВО рассказал жена «Добряка» Юлия.

Уроженец поселка Колпаковка выбрал профессию медика по примеру своей мамы, она работала медсестрой. Получив образование, Артем переехал в Тюмень — устроился медицинским представителем в компанию КРКА. Уже здесь, в областном центре, встретил свою будущую жену Юлию, с которой прожили восемь лет. А потом его призвали по частичной мобилизации.

За год и один месяц он побывал во всех горячих точках: на линии Кременная — Сватово, в Запорожском и Донецком направлениях.

В ноябре «Добряка» вызвали на новую точку передовой, а 28 числа он записал жене сообщение о случившемся и обещал в скором времени позвонить. Но на следующее утро Юлия получила звонок уже не от него.

«Мне сказали, что он попал под обстрел пока разгружал медикаменты на новой точке. Его ранили и травма оказалась не совместима с жизнью. Мы похоронили его 16 декабря, с почестями, как героя», — вспоминает девушка.
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В Тюмени развернулась битва за яйца

В нескольких сетевых магазинах Тюмени введено ограничение на продажу яиц — не более одной упаковки в руки. Однако, даже с этим условием, в выходные этого товара на всех не хватило.

«Закусились с одной женщиной в „Ашане“, яйца последние, а нам обеим надо. Ну мы сначала пособачились, а потом решили цивилизовано вопрос решать и стали рассчитывать, у кого гостей больше, кому накладнее в другой магазин идти и кому нужнее, я так и выиграла. Непростое у нас время, вот так договариваться приходится», — поделилась своей историей тюменка.

Другие горожане покупают яйца через онлайн-приложения. По их словам, таким образом они обходят ограничения, и заказывают яйца столько сколько им надо, главное — брать упаковки от разных производителей.

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В Тюмени тренер изнасиловал 12-летнюю девочку и приставал к другим детям

Тренера батутного центра Антона Б. обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки-школьницы, а также сексуальных надругательствах над другими детьми. На сегодня в отношении мужчины возбуждено всего 10 уголовных дел.

Тюменец работал в ТРЦ «Колумб» — «Ninja парк». С заявлением на него в полицию обратился отец 12-летней девочки, которую совратил тренер. Антон Б. свою вину признал и согласился сотрудничать со следствием. Чуть позднее к данному эпизоду стали прибавляться другие.

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