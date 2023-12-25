ГТЛК: В 2024 году Правительство РФ направит 2,5 млрд руб на льготный лизинг БАС

Так, в этом году был разработан и утвержден Национальный проект по развитию беспилотной авиации и сформирован План первоочередных действий по реализации этого проекта, пишет mkset.ru. Активная работа в этом направлении велась на протяжении нескольких месяцев. Также за это время было обосновано беспрецедентное финансирование отрасли БАС в размере 48 миллиардов рублей из федерального бюджета на развитие беспилотной авиации в 2024 году.