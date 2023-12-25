ГТЛК: В 2024 году Правительство РФ направит 2,5 млрд руб на льготный лизинг БАС

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Так, в этом году был разработан и утвержден Национальный проект по развитию беспилотной авиации и сформирован План первоочередных действий по реализации этого проекта, пишет mkset.ru. Активная работа в этом направлении велась на протяжении нескольких месяцев. Также за это время было обосновано беспрецедентное финансирование отрасли БАС в размере 48 миллиардов рублей из федерального бюджета на развитие беспилотной авиации в 2024 году.
В целях обеспечения потребностей страны был разработан План государственного гражданского заказа (план ГГЗ) на приобретение БАС и услуг с использованием беспилотных авиасистем. Основным поставщиком обозначена Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).
В будущем году ГТЛК запустит программу льготного лизинга беспилотников. Отметим, что подобные инструменты стимулирования спроса способствуют обеспечению потребностей в дронах, а также позволяют наладить серийное производство, при котором стоимость комплектующих и самих беспилотников заметно снижается.
«Правительство России 21 декабря распорядилось выделить на реализацию программы 2,5 млрд рублей только на 2024 год, и еще 600 млн рублей ГТЛК привлечет с финансового рынка. Мы признательны за доверие и поддержку и готовы начать работу. Планируем в будущем году поставить в лизинг свыше 400 беспилотников по льготным ставкам от 3,5%», — рассказал глава ГТЛК Евгений Дитрих.
Он подчеркнул, что для рынка такие условия являются уникальными. Руководитель ГТЛК выразил уверенность в высоком спросе на участие в программе. Такой вывод он сделал на основе высокой активности по коммерческому лизингу беспилотников. Данное направление компания запустила в 2023 году, и до конца года ГТЛК планирует заключить контракты на поставку в лизинг двухсот беспилотных летательных аппаратов.
Готовиться к реализации программы нужно начинать уже сейчас, сказал Дитрих. При этом внимание нужно сосредоточить на повышении локализации. Еще одна задача, которую предстоит решить, связана с унификацией компонентов. Глава ГТЛК пояснил, что в России сегодня нет единого перечня комплектующих, подходящих для создания базы любого дрона. Компоненты выпускаются единично и стоят дорого. Если же возникнет необходимость ремонта, запчастей может не хватить.
Евгений Дитрих пояснил, что унификация компонентов предполагает принцип конструктора Лего. Нужно добиться, чтобы из базовых комплектующих можно было собрать любой беспилотник в соответствии с запросами клиента или доработать узлы. Например, установить более мощный двигатель или более емкую, но легкую батарею.