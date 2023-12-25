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Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Физиолог рассказала о полезных добавках к кофе

25 декабря 2023, 12:49
Ирина Лялина, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, рассказала о пользе натуральных добавок в кофе.

В интервью NEWS.ru Лялина отметила, что добавление лимонного сока в кофе имеет свои преимущества. Лимонный сок содержит большое количество аскорбиновой кислоты, которая поддерживает иммунную систему. Кроме того, она также способствует укреплению кровеносных сосудов. Люди, страдающие от низкого давления или мигрени, которые добавляют лимон в свой кофе, замечают улучшение своего состояния через некоторое время.

Добавление кардамона в кофе способствует разжижению крови и снятию спазмов кишечника. Корица улучшает мозговую активность и тонизирует сосуды, а гвоздика обладает обезболивающим эффектом. Натуральная ваниль, в свою очередь, ускоряет обмен веществ и уменьшает риск возникновения инсульта.

Однако стоит помнить, что кофе является диуретическим напитком, который может вызывать повышенную частоту мочеиспускания, что может привести к обезвоживанию организма. Поэтому рекомендуется выпивать стакан воды вместе с каждой чашкой кофе, чтобы поддерживать гидратацию организма.

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