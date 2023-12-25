Физиолог рассказала о полезных добавках к кофе

В интервью NEWS.ru Лялина отметила, что добавление лимонного сока в кофе имеет свои преимущества. Лимонный сок содержит большое количество аскорбиновой кислоты, которая поддерживает иммунную систему. Кроме того, она также способствует укреплению кровеносных сосудов. Люди, страдающие от низкого давления или мигрени, которые добавляют лимон в свой кофе, замечают улучшение своего состояния через некоторое время.