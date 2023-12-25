Бюджет Тюмени на 2024 увеличен на 511 млн рублей

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Поправки в главный финансовый документ Тюмени утверждены на сегодняшнем заседании муниципальных депутатов. Так, в 2024 году прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета будет увеличен более чем на 511 млн рублей. В 2025 году — почти на 195 млн рублей, в 2026 году — на 42 млн рублей.
«На будущий год намечено строительство дорог в квартале улиц Алебашевской, Дружбы, Мельникайте и реки Туры. На эти цели предусмотрен 471 млн рублей. В 2025 году увеличен объем субсидий на сумму 153 млн рублей, которые направят на капитальный ремонт и оснащение школы № 22 по улице Садовой, 109», — пояснила председатель тюменской думы Светлана Иванова.
Ранее стало известно, что в бюджет Тюмени за неполный 2023 год поступило порядка 70 млн рублей, заработанных на платных стоянках и паркингах.