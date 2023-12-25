Бюджет Тюмени на 2024 увеличен на 511 млн рублей

Поправки в главный финансовый документ Тюмени утверждены на сегодняшнем заседании муниципальных депутатов. Так, в 2024 году прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета будет увеличен более чем на 511 млн рублей. В 2025 году — почти на 195 млн рублей, в 2026 году — на 42 млн рублей.