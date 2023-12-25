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Бюджет Тюмени на 2024 увеличен на 511 млн рублей

Бюджет Тюмени на 2024 увеличен на 511 млн рублей

25 декабря 2023, 11:33
Фото: 1MI
Бюджет Тюмени на 2024 и последующие два года увеличен в целом на 748 млн рублей. Дополнительные средства город получит за счет корректировки сумм межбюджетных трансфертов и пойдут на строительство дорог регионального центра, сообщает пресс-служба гордумы Тюмени.

Поправки в главный финансовый документ Тюмени утверждены на сегодняшнем заседании муниципальных депутатов. Так, в 2024 году прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета будет увеличен более чем на 511 млн рублей. В 2025 году — почти на 195 млн рублей, в 2026 году — на 42 млн рублей.

«На будущий год намечено строительство дорог в квартале улиц Алебашевской, Дружбы, Мельникайте и реки Туры. На эти цели предусмотрен 471 млн рублей. В 2025 году увеличен объем субсидий на сумму 153 млн рублей, которые направят на капитальный ремонт и оснащение школы № 22 по улице Садовой, 109», — пояснила председатель тюменской думы Светлана Иванова.

Ранее стало известно, что в бюджет Тюмени за неполный 2023 год поступило порядка 70 млн рублей, заработанных на платных стоянках и паркингах.

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#Общество#Ирина Швецова#Бюджеты#Бюджет города
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