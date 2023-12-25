«Будет дорого?»: как изменятся цены на бензин в 2024 году

Со снятием полномочий с Росстандарта связывают и падение качеств топлива. В этом году, с наступлением холодов, многие тюменцы жаловались на то, что дизель застывал прямо в баке. К качеству бензина также возникли вопросы, водители заметили, что у их автомобилей снизилась мощность, двигатель стал работать громче и изменился цвет и запах выхлопа.