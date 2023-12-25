nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Эксперты рассказали, как в Тюмени изменятся цены на бензин в 2024 году.

«Будет дорого?»: как изменятся цены на бензин в 2024 году

25 декабря 2023, 07:47
Фото: 1MI
Эксперты рассказали, как в Тюмени изменятся цены на бензин в 2024 году.

Эксперты рассказали, как в Тюмени изменятся цены на бензин в 2024 году

С начала осени текущего года тюменские автомобилисты начали жаловаться на возросшие цены на топливо. Ситуация взволновала и федеральные ведомства, которые организовали соответствующую проверку. По оценке специалистов, в 2024 году ситуация вновь изменится.

Почему цены выросли в 2023 году?

По данным Тюменьстата, в период с декабря прошлого года по октябрь 2023 года средняя цена на бензин в регионе выросла на 5,8%. Более значительный рост цен был зафиксирован на газомоторное топливо, он составил более 30%. Стоимость дизельного топлива поднялась на 13,5%.

Самыми подорожавшими марками, по оценкам экспертов, стали Аи-98 и Аи-95 — она стали дороже на 9,8%. Цена Аи-92 выросла на 4%.

«Причин такого качка несколько, это ослабление курса рубля, потолок цен на нефть, увеличение экспорта и снижение влияния властей на стоимость топлива. Все в совокупности и создало картину, которую мы видели осенью — практически каждую неделю цены становились выше», — говорит доктор экономических наук Леонид Вараксин.

Однако массовые жалобы на цены привлекли внимание федеральных ведомств, был введен запрет на экспорт российских нефтепродуктов, также ФАС взяла под свой контроль стоимость топлива и увеличила нормативы продажи на бирже бензина и дизтоплива.

По мнению экономиста Ирины Меняйловой, эти меры были необходимы, учитывая, что контроль властей в этой области существенно снизился, что дало представителям топливного бизнеса карт-бланш на ценообразование и производство.

«Ранее Росстандарт регулярно проверял качество топлива, документацию и объемы, но у ведомства эти полномочия отобрали, а потому никто теперь не следит за работой заправок, что развязывает руки тем, кто желает дополнительно обогатиться, скажем так», — говорит эксперт.
УФАС выясняет, почему в Тюмени подорожал бензин
Узнать подробнее

Снизилось качество топлива?

Со снятием полномочий с Росстандарта связывают и падение качеств топлива. В этом году, с наступлением холодов, многие тюменцы жаловались на то, что дизель застывал прямо в баке. К качеству бензина также возникли вопросы, водители заметили, что у их автомобилей снизилась мощность, двигатель стал работать громче и изменился цвет и запах выхлопа.

Представитель одного из российских НПЗ рассказал «Нашему городу», что сейчас в России, действительно, имеется проблема с качественным топливом.

«Все эти проблемы связаны именно с низким качеством продукции. Росстандарт качество бензина не проверяет, а потому на выходе мы и получаем брак, на который и жаловаться некуда. Причем НПЗ может поставлять качественный товар, ро учитывая последующую логистику, содержимое может измениться», — объяснил он.

Юрист Павел Шадрин говорит о том, что водители имеют право потреба соответствующую документацию на АЗС, если они столкнулись некачественным топливом. В этом случае станцию или целую сеть удастся привлечь к ответственности.

«Это будет наглядным нарушением общего регламента, которое, вероятнее, всего, повлечет за собой более глубокую проверку и проведение ряда экспертиз, которые наверняка смогут зафиксировать факт продажи бракованного продукта», — говорит юрист.

Также Шадрин говорит о том, что снижение или полное отсутствие контроля в топливной области скорее всего приведет к появлению нелегальных заправки или мобильных комплексов, на которых не будет сертифицированного оборудования и продукции.

Известно, что Национальный автомобильный союз уже обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой проверить АЗС в стране.

«Китайское масло застывает!»: у тюменских водителей отказывают машины из-за морозов
Узнать подробнее

Какими будут цены на бензин в 2024 году?

На сегодняшний день, бензин марки АИ-92 сегодня стоит 49,07 рублей за литр АИ-95 — 53,89 рублей, АИ-98 — 67,21 рубль, а цена литра дизтоплива составляет 64 рубля. Рост цен существенно замедлился к концу ноября текущего года после проверок и вмешательства властей. Так, по данным портала Fuelprice, за последние три месяца литр дизеля подорожал на 11 копеек, бензин, напротив, подешевел: АИ-98 — на 16 копеек, бензин марок АИ-92 и АИ-95 — на 2,38 рублей копеек и 3 рубля соответственно.

Эксперты говорят о том, что, уже в начале 2024- го года цены могут снова начать ползти вверх.

«Снижения цен ждать точно не стоит, так как ситуация на рынке напряженная, а вот повышение вполне вероятно так как с 1 января 2024 года акцизные ставки поднимут на 5%. К тому же время действия мер по ограничению экспорта закончилось и все может начать возвращаться к осеннему сценарию. Остановить это, как я полагаю, сможет только новое вмешательство власти», — говорит экономист Вараксин.

А потому тюменским водителям остается лишь уповать на возвращение контроля на областные АЗС и выявлять нарушения самостоятельно, требуя документацию и инициируя разбирательства, связанные с поставкой некачественного топлива.

Читайте также:
«Останется без работы за пост в соцсетях?»: тюменского адвоката могут лишить лицензии«Угрожали палкой в прямой кишке»: мать фигуранта «Тюменского дела» прошла полиграф«Накал конфликта?»: как в 2023 году в Тюмени менялась ситуация с мигрантами
#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Топливо#Дизельное топливо#Бензин#Алиса Вернер#Авто#Цены на топливо
Подпишитесь
«Хитростью едины»: тюменцы рассказали о битве за яйца на прилавках магазинов
Сегодня, 09:02
Куда тюменцам поехать на каникулах: самые бюджетные и дорогостоящие варианты отдыха
Сегодня, 01:06
«Ни одного в беде не оставил»: жена военного медика с СВО рассказала о супруге-герое
Сегодня, 09:11
Под Тюменью откроется новая база отдыха с купольными домами и пляжем
23 декабря, 06:45
«Жить, а не ночевать»: как застройщики создают полноценные районы для людей
Сегодня, 03:24