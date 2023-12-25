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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Под Тюменью построят новый термальный курорт общей площадью 260 гектаров

Александр Моор анонсировал строительство нового термального курорта под Тюменью

25 декабря 2023, 13:34
Фото: nashgorod.ru

Под Тюменью построят новый термальный курорт общей площадью 260 гектаров

Новый термальный курорт появится в Тюменской районе неподалеку от «Жемчужины Сибири». Общая площадь комплекса составит 260 гектаров.

О проекте рассказал губернатор Тюменской области в интервью телеканалу «Регион Тюмень». По его словам, в настоящее время разрабатываются функциональные зоны и наполняемость курорта, строительство которого рассчитано на несколько лет.

«Это безусловно сложный, большой проект, который будет реализовываться в течение нескольких лет. Но уверен, что он сможет стать серьезным флагманом. И мы будем говорить о нас не как о региональном курорте, а как о курорте федерального значения», — пояснил глава региона.

Также Александр Моор сообщил, что планируется расширить популярные базы отдыха с термальными источниками — «Верхний бор» и «ЛетоЛето». Также будет увеличен номерной фонд в санатории «Сибирь».

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#Общество#Ирина Швецова#Базы отдыха#Горячий источник
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