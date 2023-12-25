Александр Моор анонсировал строительство нового термального курорта под Тюменью

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
О проекте рассказал губернатор Тюменской области в интервью телеканалу «Регион Тюмень». По его словам, в настоящее время разрабатываются функциональные зоны и наполняемость курорта, строительство которого рассчитано на несколько лет.
«Это безусловно сложный, большой проект, который будет реализовываться в течение нескольких лет. Но уверен, что он сможет стать серьезным флагманом. И мы будем говорить о нас не как о региональном курорте, а как о курорте федерального значения», — пояснил глава региона.
Также Александр Моор сообщил, что планируется расширить популярные базы отдыха с термальными источниками — «Верхний бор» и «ЛетоЛето». Также будет увеличен номерной фонд в санатории «Сибирь».
Ранее «Наш Город» писал, что всего на территории Тюменской области работают более двадцати термальных источников.