В Тюмени за 370 миллионов рублей продают известный гостиничный комплекс

В опубликованном объявлении о продаже указано, что комплекс полностью оснащен и находится в идеальном состоянии. Общая площадь территории — 36,5 соток, площадь здания гостиницы составляет около 3 тысяч квадратных метров. Здесь расположены 37 номеров разного класса, большой банкетный зал на 150-200 человек, конференц-зал с оборудованием на 80-100 человек. Имеется собственная кухня с конвекторами и морозильно-холодильными помещениями и кладовыми, парковка, банный комплекс площадью 314 квадратов.