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В Тюмени за 370 миллионов рублей выставлен на продажу отель

В Тюмени за 370 миллионов рублей продают известный гостиничный комплекс

24 декабря 2023, 08:59
Фото: Этажи

В Тюмени за 370 миллионов рублей выставлен на продажу отель

В Тюмени на продажу выставили в очередной раз гостиничный комплекс «Garden hotel». Стоимость гостиницы, расположенной в деревне Дударева, составляет 370 миллионов рублей.

В опубликованном объявлении о продаже указано, что комплекс полностью оснащен и находится в идеальном состоянии. Общая площадь территории — 36,5 соток, площадь здания гостиницы составляет около 3 тысяч квадратных метров. Здесь расположены 37 номеров разного класса, большой банкетный зал на 150-200 человек, конференц-зал с оборудованием на 80-100 человек. Имеется собственная кухня с конвекторами и морозильно-холодильными помещениями и кладовыми, парковка, банный комплекс площадью 314 квадратов.

«Garden hotel работает c 2015 годa, имеются постоянныe клиенты среди крупных федеральныx компаний, спортивных организаций, a такжe договоры на проведение банкетов», — заверяет собственник.

Отметим, что летом этого года комплекс уже выставляли на продажу за такую же стоимость — 370 миллионов. Однако тогда желающих приобрети готовый бизнес не нашлось.

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