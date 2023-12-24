В Тюмени рядом с объездной строят разноцветные высотки

Жилье в новом жилом комплексе относится к категории комфорт-класса. Стоимость квадратного метра здесь составляет от 107 до 168 тысяч рублей, квартир — от 4,4 миллионов до 15,2 миллионов рублей. Самые недорогие студии площадью до 30 квадратных метров, цены на однокомнатные начинаются от 5,7 миллионов рублей, двухкомнатные и трехкомнатные — от 7,7 и от 9,1 миллиона рублей.