В Тюмени рядом с объездной строят разноцветные высотки

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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На сайте застройщика указано, что рядом с новым ЖК располагаются в пешей доступности школы, детсады, оздоровительные комплексы, ТРЦ «Кристалл», гипермаркеты «Лента», «Метро». Рядом медицинские центры, парки и лес. Внутри района — рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, фитнес-центры, спортивные кластеры.
Жилье в новом жилом комплексе относится к категории комфорт-класса. Стоимость квадратного метра здесь составляет от 107 до 168 тысяч рублей, квартир — от 4,4 миллионов до 15,2 миллионов рублей. Самые недорогие студии площадью до 30 квадратных метров, цены на однокомнатные начинаются от 5,7 миллионов рублей, двухкомнатные и трехкомнатные — от 7,7 и от 9,1 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе Плехановского бора через несколько лет появится самый большой в областной столице торговый центр. Его площадь составит 150 тысяч квадратных метров.