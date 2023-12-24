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В Тюмени рядом с объездной возводят разноцветные 26-этажки

В Тюмени рядом с объездной строят разноцветные высотки

24 декабря 2023, 04:40
Фото: kornei.ru

В Тюмени рядом с объездной возводят разноцветные 26-этажки

В Тюмени продолжается строительство нового жилого комплекса с 26-этажными домами в восточной части города, за кольцом Федюнинского — Мельникайте. Первые дома в эксплуатацию будут сданы в первом квартале 2024 года в рамках завершения работ строительства первой очереди. Все запланировано 14 очередей.

На сайте застройщика указано, что рядом с новым ЖК располагаются в пешей доступности школы, детсады, оздоровительные комплексы, ТРЦ «Кристалл», гипермаркеты «Лента», «Метро». Рядом медицинские центры, парки и лес. Внутри района — рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, фитнес-центры, спортивные кластеры.

Жилье в новом жилом комплексе относится к категории комфорт-класса. Стоимость квадратного метра здесь составляет от 107 до 168 тысяч рублей, квартир — от 4,4 миллионов до 15,2 миллионов рублей. Самые недорогие студии площадью до 30 квадратных метров, цены на однокомнатные начинаются от 5,7 миллионов рублей, двухкомнатные и трехкомнатные — от 7,7 и от 9,1 миллиона рублей.

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