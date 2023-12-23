ВсеПроСпорт добавляет новые критерии в свой рейтинг букмекеров

Букмекеры являются связующим звеном между индустрией беттинга и обществом. Они должны изменять восприятие людей, которые негативно относятся к ставкам за счет направления части полученного дохода на развитие спорта и защиту игроков. Заключение пари всегда риск, и здесь должна появляться четкая и прозрачная структура его условий. «Чем тверже счет, тем крепче дружба» — есть такая пословица. Кроме того, специалисты считают, что каждый клиент букмекера должен иметь возможность ограничить себя от игрового процесса, создать для себя комфортные лимиты на ставки, и он должен быть проинформирован о всех рисках. Внедрении таких сервисов букмекером является, по мнению редакции ВсеПроСпорт, проявлением социальной ответственности. Они будут повышать рейтинг тех сайтов, где это реализовано в просто и доступно.