ВсеПроСпорт добавляет новые критерии в свой рейтинг букмекеров

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
На текущий момент планируется добавление двух новых критериев оценивания букмекеров: социальная ответственность и поддержка российского спорта. Благодаря им, появится более четкая система оценки деятельности букмекерских контор. На текущий момент лучшие букмекеры на сайте ВсеПроСпорт оценены только по десяти критериям. Далее ситуация изменится, потому что при оценке будет учитываться общественно значимая деятельность компаний.
Букмекеры являются связующим звеном между индустрией беттинга и обществом. Они должны изменять восприятие людей, которые негативно относятся к ставкам за счет направления части полученного дохода на развитие спорта и защиту игроков. Заключение пари всегда риск, и здесь должна появляться четкая и прозрачная структура его условий. «Чем тверже счет, тем крепче дружба» — есть такая пословица. Кроме того, специалисты считают, что каждый клиент букмекера должен иметь возможность ограничить себя от игрового процесса, создать для себя комфортные лимиты на ставки, и он должен быть проинформирован о всех рисках. Внедрении таких сервисов букмекером является, по мнению редакции ВсеПроСпорт, проявлением социальной ответственности. Они будут повышать рейтинг тех сайтов, где это реализовано в просто и доступно.
Здесь все уже выработано в систему. Случилось это в 2021 году, когда ЕРАИ начала отвечать за отчисления в поддержку российского спорта. Сегодня каждый букмекер с лицензией из РФ отчисляет раз в квартал1,5% от своей выручки. Полученные средства идут на развития спорта в России. С 2024 года это процент возрастает до 2. Благодаря этим деньгам спортивная индустрия выйдет на более качественный и высокий уровень.
В рейтинги букмекеров на ВсеПроСпорт будут учитываться как величина обязательных отчислений, так и средства, направленные букмекером на финансирование российского спорта свыше установленных процентов.
Применение общественно значимых критериев оценки деятельности букмекеров должно способствовать к увеличению положительного отношения к беттингу со стороны людей, помогать развитию отечественной спортивной индустрии интересным и увлекательным видом досуга.