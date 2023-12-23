В Тюменской области подросток на УАЗе врезался в забор дома

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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В аварии травмы получили 17-летняя водитель и 16-летняя пассажирка. Как выяснилось, тоболячка взяла УАЗ у родителей без разрешения.
В целом за минувшие сутки на дорогах тюменской области произошло семь дорожно-транспортных происшествий. Ранения получили 11 человек, один человек погиб.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу днем на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень произошла массовая авария с участием трех большегрузов. Фуры перегодили участок трассы на 290-м километре. В настоящее время движение здесь ограничено.