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В Тюменской области подросток на УАЗе врезался в забор дома

В Тюменской области подросток на УАЗе врезался в забор дома

23 декабря 2023, 08:48
Фото: ГИБДД
В Тобольске накануне вечером 17-летняя девушка попала в дорожно-транспортное происшествие. Юная бесправница за рулем УАЗ-Патриот врезалась в забор дома по улице Пролетарской, в результате чего автомобиль опрокинулся.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

В аварии травмы получили 17-летняя водитель и 16-летняя пассажирка. Как выяснилось, тоболячка взяла УАЗ у родителей без разрешения.

В целом за минувшие сутки на дорогах тюменской области произошло семь дорожно-транспортных происшествий. Ранения получили 11 человек, один человек погиб.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу днем на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень произошла массовая авария с участием трех большегрузов. Фуры перегодили участок трассы на 290-м километре. В настоящее время движение здесь ограничено.

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#Общество#Валентина Бурнашева#ДТП#ГИБДД#Подростки#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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