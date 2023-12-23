Сколько стоит живая елка в Тюмени?

Небольшие сосны стоят от 1500 до 2000 рублей, тогда как годом ранее новогоднее дерево можно было приобрести за 800-1000 рублей. Цены на ели начинаются от 1600-2000 рублей, самые дорогие пихты, которые известны не только своей пышность, но и более длительным «сроком жизни» — они стоят от 4000 тысяч рублей.