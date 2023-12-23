Сколько стоит живая елка в Тюмени?

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Небольшие сосны стоят от 1500 до 2000 рублей, тогда как годом ранее новогоднее дерево можно было приобрести за 800-1000 рублей. Цены на ели начинаются от 1600-2000 рублей, самые дорогие пихты, которые известны не только своей пышность, но и более длительным «сроком жизни» — они стоят от 4000 тысяч рублей.
Многие тюменцы покупают на базарах отдельные ветки — лапник. Стоимость начинается от 300 рублей. Веточки с шишками стоят дороже — 450-500 рублей.
Отметим, в этом году в Тюмени работает восемь елочных базаров:
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 28 декабря на площади 400-летия города состоится открытие главной городской елки. В настоящее время идет подготовка к торжеству — на площади возводят ледовый городок. По планам, он будет готов к 28 декабря.