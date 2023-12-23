nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

В Тюмени открылись елочные базары и ярмарки

Сколько стоит живая елка в Тюмени?

23 декабря 2023, 10:21
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени открылись елочные базары и ярмарки

В преддверии Нового года в Тюмени начались продажи живых елок. Лесных красавиц в областной столице продают на елочных базарах, ярмарках, рынках. В этом году цены на живые ели заметно подросли по сравнению с 2022 годом.

Небольшие сосны стоят от 1500 до 2000 рублей, тогда как годом ранее новогоднее дерево можно было приобрести за 800-1000 рублей. Цены на ели начинаются от 1600-2000 рублей, самые дорогие пихты, которые известны не только своей пышность, но и более длительным «сроком жизни» — они стоят от 4000 тысяч рублей.

Многие тюменцы покупают на базарах отдельные ветки — лапник. Стоимость начинается от 300 рублей. Веточки с шишками стоят дороже — 450-500 рублей.

Отметим, в этом году в Тюмени работает восемь елочных базаров:

  • ул. Республики, 189;
  • ул. Республики, 205;
  • сквер Депутатов;
  • бульвар Шаимский.
  • сквер Молодежный;
  • сквер Комсомольский;
  • ул. Московский тракт, 108;
  • пруд Южный.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 28 декабря на площади 400-летия города состоится открытие главной городской елки. В настоящее время идет подготовка к торжеству — на площади возводят ледовый городок. По планам, он будет готов к 28 декабря.

Читайте также:
В Тюменской области подросток на УАЗе врезался в забор домаВ люк с дрона была сброшена бомба: в СВО погиб водитель БТР из Тюменской областиНа тюменской трассе ограничили движение из-за массовой аварии. Фото
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Цены#Новый год#Елки#Елочный базар
Подпишитесь
В Тюмени молниеносно распространяется вирус гриппа А
Вчера, 07:28
Зима с пользой: тюменцам назвали продукты, которые помогут пережить холода
Вчера, 09:35
Тест «Братья Дедушки Мороза»: как зовут зимних волшебников в регионах России?
Вчера, 07:13
В Тюмень идут дожди и похолодание
Вчера, 08:00
Первая в регионе: президент России присвоил тюменке звание «Мать-героиня»
Вчера, 02:43
«Сказал, что уехал на работу»: на СВО погиб 30-летний доброволец из Тюменской области
21 декабря, 10:26