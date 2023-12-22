Все на лед! В Тюменской слободе открылся большой каток

Новый каток обещает стать точкой притяжения не только для жителей Тюменской слободы, но и для всех горожан. Здесь созданы все условия для комфортного катания: ровное и безопасное покрытие, ограждение и даже новогодняя иллюминация. На просторной площади места хватит как новичкам, так и опытным конькобежцам.