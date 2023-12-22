Все на лед! В Тюменской слободе открылся большой каток

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
За новогодние каникулы нужно успеть три вещи: наесться оливье, хорошо выспаться и, конечно, покататься на коньках! Хороших ледовых площадок в городе становится все больше. Так, совсем недавно новый большой каток открылся в Тюменской слободе. Щедрый подарок жителям района преподнес застройщик ЖК «Уездные кварталы».
Один из принципов компании «Мидгард Рус» — не только создавать комфортное жилье, но и развивать инфраструктуру для того, чтобы жители района могли заниматься спортом, а также интересно и с пользой проводить время.
Новый каток обещает стать точкой притяжения не только для жителей Тюменской слободы, но и для всех горожан. Здесь созданы все условия для комфортного катания: ровное и безопасное покрытие, ограждение и даже новогодняя иллюминация. На просторной площади места хватит как новичкам, так и опытным конькобежцам.
Отсутствие коньков — не повод отказываться от зимнего развлечения! Рядом с катком установлен пункт проката, где можно подобрать коньки по размеру и ребенку, и взрослому. А после катания будет приятно согреться горячим чаем или кофе в уютной зоне отдыха.
Отметим, в день открытия катка гостей встречали ярким представлением: играми и танцами на льду. Это первое, но далеко не единственное мероприятие на новом месте. В будущем застройщик «Мидгард Рус» планирует проведение массовых мероприятий еженедельно.
Открытие бесплатного катка в Тюменской слободе стало настоящим событием для города. Тюменцы получили новое место для зимнего отдыха и активного времяпровождения, а бизнес — хороший пример ответственного подхода к развитию городской среды.
Офис продаж «Уездные кварталы»:
Тюмень, ул. В. Подшибякина, д. 9, ст. 1,
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