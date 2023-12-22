В тюменском ЖК откроется ресторан авторской кухни

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Уточняется, что ресторан относится к премиальному сегменту, а его кухня будет авторской. Чек будет выше среднего, но владельцы считают, что это будет оправданно.
«Что касается размера инвестиций в открытие ресторана, то о конкретных суммах говорить не будем. Думаем, все и так понимают, что открывать ресторан — занятие не из дешевых», — отметила маркетолог заведения Ульяна Рассошкина.
«Купрум» станет частью формирующегося в Тюмени гастрокластера. В прошлом году «Конюшня» стала первым таким пространством — там расположились четыре ресторана.
Ранее «Наш город» сообщал, что власти Тюмени ради расширения экопарка отсудили у бизнесмена ресторан «Колокольниковъ». Заведение находится на территории, попадающей под благоустройство.