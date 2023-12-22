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В тюменском ЖК откроется ресторан премиум-класса

В тюменском ЖК откроется ресторан авторской кухни

22 декабря 2023, 03:08
Фото: 1MI

В тюменском ЖК откроется ресторан премиум-класса

Открытие ресторана «Купрум», расположенного в элитном ЖК «Машаров», состоится 26 декабря. Об этом в пресс-службе заведения сообщили РБК Тюмень.

Уточняется, что ресторан относится к премиальному сегменту, а его кухня будет авторской. Чек будет выше среднего, но владельцы считают, что это будет оправданно.

«Что касается размера инвестиций в открытие ресторана, то о конкретных суммах говорить не будем. Думаем, все и так понимают, что открывать ресторан — занятие не из дешевых», — отметила маркетолог заведения Ульяна Рассошкина.

«Купрум» станет частью формирующегося в Тюмени гастрокластера. В прошлом году «Конюшня» стала первым таким пространством — там расположились четыре ресторана.

Ранее «Наш город» сообщал, что власти Тюмени ради расширения экопарка отсудили у бизнесмена ресторан «Колокольниковъ». Заведение находится на территории, попадающей под благоустройство.

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