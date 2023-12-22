В Тюмени с начала года в ДТП с электросамокатами пострадали 130 взрослых и 31 ребенок

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Об этом сегодня, 22 декабря, рассказала «Мега Тюмень» со ссылкой на данные от начальника ОГИБДД УМВД России по Тюмени Александра Таратуты.
«Из проведенного анализа следует, что основное количество ДТП происходит в вечерние часы пик — с 18 до 20 часов, в то время, когда по дорогам двигается наиболее плотный поток транспорта», — пояснил руководитель ведомства.
По статистике, основными причинами ДТП с самокатом становятся — столкновения (64 случая), опрокидывание (61 случай), наезд на пешехода (38 случаев) и наезд на препятствие (3 случая).
Даже с наступлением холодов в Тюмени продолжаются столкновения с самокатчиками. В конце прошлого месяца в мрк. Тюменский-2 под колеса автомобиля угодил мальчик, ехавший со школы на самокате.