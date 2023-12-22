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В Тюмени с начала года в ДТП с электросамокатами пострадали 130 взрослых и 31 ребенок

В Тюмени с начала года в ДТП с электросамокатами пострадали 130 взрослых и 31 ребенок

22 декабря 2023, 11:44
Фото: 1MI
В 2023 года на территории Тюмени зарегистрировано 184 ДТП с участием электросамокатов. В них пострадали 191 человек, в числе которых 61 ребенок.

Об этом сегодня, 22 декабря, рассказала «Мега Тюмень» со ссылкой на данные от начальника ОГИБДД УМВД России по Тюмени Александра Таратуты.

«Из проведенного анализа следует, что основное количество ДТП происходит в вечерние часы пик — с 18 до 20 часов, в то время, когда по дорогам двигается наиболее плотный поток транспорта», — пояснил руководитель ведомства.

По статистике, основными причинами ДТП с самокатом становятся — столкновения (64 случая), опрокидывание (61 случай), наезд на пешехода (38 случаев) и наезд на препятствие (3 случая).

Даже с наступлением холодов в Тюмени продолжаются столкновения с самокатчиками. В конце прошлого месяца в мрк. Тюменский-2 под колеса автомобиля угодил мальчик, ехавший со школы на самокате.

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#Общество#Ирина Швецова#Электросамокаты
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