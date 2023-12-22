В России вырос спрос на развитие госпабликов

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Ее модератором стал заместитель генерального директора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов.
В ходе мероприятия до участников дискуссии была доведена информация, что сегодня в стране заведено 170 тыс. госпабликов. Это страницы органов власти, муниципальных администраций, школ, больниц, библиотек, пишет properm.ru.
В свою очередь, представители координатора проекта по развитию госпабликов — АНО «Диалог Регионы», головной организации центров управления регионами, подтвердили, что россияне положительно оценили присутствие властей в инфополе.
Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев сообщил о результатах исследования, проведенного социологическим агентством «Вебер». По его словам, 49% опрошенных указали, что им не хватает сведений о работе госорганов в интернете.
«Развитие госпабликов стало большим шагом к открытости власти. Сегодня это самый популярный инструмент коммуникаций между государством и жителями», — подчеркнул спикер.
Он также добавил, что за развитие цифровизации отвечают администраторы госпабликов, которых необходимо мотивировать и поощрять.
Кроме того, в ходе встречи было указано, что каждый муниципалитет, детский сад, дворец культуры возложил ответственность за ведение странички в социальной сети на конкретное лицо. Иногда это пресс-секретарь, но чаще всего действующий сотрудник.
«В России появилась новая профессия — администратор госпаблика. Запрос на нее будет расти год от года», — заключил Андрей Цепелев.
В госпабликах граждане могут не только получать достоверную информацию, в них содержится еще много полезных функций для пользователей. Так, с этого года на страницах появились сервисы портала «Госуслуги», благодаря которым, минуя очередь, можно записать ребенка в кружок или секцию, а также получить талон на прием в медучреждении для себя или родственника.