В России вырос спрос на развитие госпабликов

В госпабликах граждане могут не только получать достоверную информацию, в них содержится еще много полезных функций для пользователей. Так, с этого года на страницах появились сервисы портала «Госуслуги», благодаря которым, минуя очередь, можно записать ребенка в кружок или секцию, а также получить талон на прием в медучреждении для себя или родственника.