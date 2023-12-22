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Updated Сегодня, 20:31

В «Доме Москвы» в Риге прошли обыски

22 декабря 2023, 20:22
В культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Риге прошли обыски, проведенные Службой государственной безопасности Латвии. По словам спецслужбы, такие действия были связаны с возможным нарушением санкций ЕС, которые были введены против России из-за конфликта на Украине.

Латвийские власти предполагают, что руководство «Дома Москвы» продолжало получать материальную выгоду от помещений в центре, в то время как их использование запрещено международными ограничениями. Об этом пишет RTVI.

23 ноября было начато дело о нарушении антироссийских санкций. В фокусе внимания — один фигурант, но его личность пока неизвестна. В ходе обысков были изъяты документы и носители информации. Процессуальные действия также прошли по месту жительства фигуранта.

МИД России заявил, что на входе в «Дом Москвы» установлен пост охраны и проводятся допросы сотрудников. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такие действия латвийских властей актом государственного бандитизма. Она также добавила, что будут приняты ответные меры.

Российские власти отметили, что параллельно с обысками в «Доме Москвы» латвийский парламент «ускоренным порядком проталкивает» законопроект о экспроприации этого учреждения, принадлежащего правительству Москвы.

Законопроект, согласно которому «Дом Москвы» может стать собственностью Латвии, был утвержден Сеймом Латвии 21 декабря. Благодаря срочному статусу, парламент сможет рассмотреть его в двух чтениях, а не трех. Латвийское правительство должно до конца марта 2024 года объяснить, как будет использоваться здание культурно-делового центра.

#Политика
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