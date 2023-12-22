В «Доме Москвы» в Риге прошли обыски

Posted Сегодня, 20:22
Published Сегодня, 20:22
Modified Сегодня, 20:31
Updated Сегодня, 20:31
Латвийские власти предполагают, что руководство «Дома Москвы» продолжало получать материальную выгоду от помещений в центре, в то время как их использование запрещено международными ограничениями. Об этом пишет RTVI.
23 ноября было начато дело о нарушении антироссийских санкций. В фокусе внимания — один фигурант, но его личность пока неизвестна. В ходе обысков были изъяты документы и носители информации. Процессуальные действия также прошли по месту жительства фигуранта.
МИД России заявил, что на входе в «Дом Москвы» установлен пост охраны и проводятся допросы сотрудников. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такие действия латвийских властей актом государственного бандитизма. Она также добавила, что будут приняты ответные меры.
Российские власти отметили, что параллельно с обысками в «Доме Москвы» латвийский парламент «ускоренным порядком проталкивает» законопроект о экспроприации этого учреждения, принадлежащего правительству Москвы.
Законопроект, согласно которому «Дом Москвы» может стать собственностью Латвии, был утвержден Сеймом Латвии 21 декабря. Благодаря срочному статусу, парламент сможет рассмотреть его в двух чтениях, а не трех. Латвийское правительство должно до конца марта 2024 года объяснить, как будет использоваться здание культурно-делового центра.