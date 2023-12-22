В 2024 году Москва и Владивосток станут молодежными столицами России

Posted Сегодня, 19:52
Published Сегодня, 19:52
Modified Сегодня, 19:52
Updated Сегодня, 19:52
Оба лидера конкурсной гонки — Москва и Владивосток — по традиции считаются городами, связывающими Россию от ее европейской части до Дальневосточного региона.
По информации, озвученной Сергеем Кириенко, первым замруководителя Администрации Президента РФ, который был приглашен объявить победителей, участники проекта продемонстрировали высокую активность. Политик выразил благодарность Нижнему Новгороду — первой российской молодежной столице. Он рассказал о высоких результатах, полученных при выполнении городом поставленных задач. Согласно заявлению Кириенко, город стал примером для других, так как активность в голосовании в текущем году выросла в пять раз — 1 300 000 граждан проголосовали за пять российских городов. Это является результатом непростой работы, проделанной на всей территории Российской Федерации. «Это чувство настоящего патриотизма, любви к своему городу, которую вы смогли передать всей стране. Вне зависимости от результатов. Вы все победители, и каждый из пяти городов точно достоин обладать званием молодежной столицы России», — подытожил Кириенко.
Как пишет gazeta.ru, титул молодежной столицы России в наступающем году, который в рамках указа российского президента Владимира Путина объявили Годом семьи, будут носить два города.
Москва и Владивосток примут масштабные молодежные события, на площадках которых встретятся представители молодого поколения со всей страны. Одновременно в разных часовых поясах два города будут действовать как драйверы развития молодежи России. Между Москвой и Владивостоком пролегает маршрут ежегодного «Путешествия мечты» для учащихся школ. В будущем году связь двух российских городов станет еще прочнее.
Подводя итоги, организаторы конкурса решили, что в Красноярске, Мурманске и Омске, продемонстрировавших большое стремление к победе, в будущем году тоже создадут комфортные условия для реализации молодежных проектов. В каждом из городов организуют федеральные события и грантовые конкурсы и проведут молодежные турпоездки.
В ходе народного голосования свыше 1 миллиона жителей РФ отдали голоса пяти городам. В процессе активно участвовали команды городов, городские администрации, региональные органы управления, лидеры общественного мнения и другие. По итогам голосования составили рейтинг: Москве было отдано 342 696 голосов, за Владивосток проголосовали 339 636 россиян, 191 922 голосов жители РФ отдали Омску, а Мурманск и Красноярск получили 172 268 и 117 805 голосов соответственно.