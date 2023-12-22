В 2024 году Москва и Владивосток станут молодежными столицами России

По информации, озвученной Сергеем Кириенко, первым замруководителя Администрации Президента РФ, который был приглашен объявить победителей, участники проекта продемонстрировали высокую активность. Политик выразил благодарность Нижнему Новгороду — первой российской молодежной столице. Он рассказал о высоких результатах, полученных при выполнении городом поставленных задач. Согласно заявлению Кириенко, город стал примером для других, так как активность в голосовании в текущем году выросла в пять раз — 1 300 000 граждан проголосовали за пять российских городов. Это является результатом непростой работы, проделанной на всей территории Российской Федерации. «Это чувство настоящего патриотизма, любви к своему городу, которую вы смогли передать всей стране. Вне зависимости от результатов. Вы все победители, и каждый из пяти городов точно достоин обладать званием молодежной столицы России», — подытожил Кириенко.