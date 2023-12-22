Тюменка-автолюбительница покалечила девочку зеркалом заднего вида

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
ДТП произошло в мае 2023 года. Женщина, находившаяся за рулем «Шевроле Авео», не выдержала безопасное расстояние до обочины, по которой в этот момент шла пятилетняя девочка.
Мама и брат девочки рыбачили по другую сторону дороги. Водитель заметила девочку, но затормозить даже не попыталась, из-за чего задела ее правым зеркалом заднего вида.
От удара и падения девочка получила тяжелые травмы. Женщина добровольно выплатила пострадавшей 100 тысяч рублей, но мама девочки предъявила гражданский иск еще на миллион рублей.
Уголовное дело направлено в Бердюжский районный суд на дальнейшее рассмотрение. В отношении мамы девочки будет проведена проверка: предстоит выяснить, в полной ли мере она исполняет родительские обязанности.
Ранее «Наш город» сообщал, что на тюменской трассе насмерть сбили женщину. Иномарку занесло на дороге, из-за чего она вылетела на обочину.