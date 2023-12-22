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В Тюменской области девочка пострадала из-за невнимательной автомобилистки

Тюменка-автолюбительница покалечила девочку зеркалом заднего вида

22 декабря 2023, 07:38
Фото: Midjourney

В Тюменской области девочка пострадала из-за невнимательной автомобилистки

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключению по уголовному делу, возбужденному в отношении 32-летней автомобилистки из Бердюжского района. По ее вине пятилетняя девочка получила тяжелые травмы.

ДТП произошло в мае 2023 года. Женщина, находившаяся за рулем «Шевроле Авео», не выдержала безопасное расстояние до обочины, по которой в этот момент шла пятилетняя девочка.

Мама и брат девочки рыбачили по другую сторону дороги. Водитель заметила девочку, но затормозить даже не попыталась, из-за чего задела ее правым зеркалом заднего вида.

От удара и падения девочка получила тяжелые травмы. Женщина добровольно выплатила пострадавшей 100 тысяч рублей, но мама девочки предъявила гражданский иск еще на миллион рублей.

Уголовное дело направлено в Бердюжский районный суд на дальнейшее рассмотрение. В отношении мамы девочки будет проведена проверка: предстоит выяснить, в полной ли мере она исполняет родительские обязанности.

Ранее «Наш город» сообщал, что на тюменской трассе насмерть сбили женщину. Иномарку занесло на дороге, из-за чего она вылетела на обочину.

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