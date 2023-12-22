Итоги дня в Тюмени: отрицают вину за ЧП с детьми, яйца по 96, воспитатели-коллекторы

В настоящее время в Тюмени яйца по одной упаковке в руке продает только «Лента». Но как оказалось, ограничение распространяется только на товар по спеццене — 96 рублей. Это сделано для того, чтобы их не скупали массово спекулянты, которые пользуясь ажиотажем перепродают их в других местах.