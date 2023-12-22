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Published Сегодня, 17:56

Modified Сегодня, 17:58

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Итоги дня в Тюмени: отрицают вину за ЧП с детьми, яйца по 96, воспитатели-коллекторы

Итоги дня в Тюмени: отрицают вину за ЧП с детьми, яйца по 96, воспитатели-коллекторы

22 декабря 2023, 17:56
Фото: 1MI
Дайджест событий за 22 декабря в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Директор «Олимпийской ребячки» осудила мать погибшей в поезде девочки за интервью журналистам

Лариса Шилова — руководитель лагеря «Олимпийская ребячка», попавшего накануне в скандал из-за массового заболевания детей из поезда Тюмень — Адлер и смерти девочки, призналась, что не чувствует своей вины в произошедшем. По ее словам, вирус дети могли подцепить где угодно. Из лагеря все ребята по документам уехали здоровыми.

Также она уверена, что спасти девочку в походных условиях было невозможно. Заявления матери погибшего ребенка, о том, что Вероника заболела еще в лагере, Шилова назвала бредом и посетовала, что женщине нужно поплакать по дочери, а на раздавать интервью.

«Мама там в угаре. Нет, чтобы по дочке плакать, нет, она дает какие-то интервью, которые тут же перевирают журналисты. Она говорит про девочку, которая попала в изолятор, они говорят, что это та девочка, которая в изоляторе. Ну просто бред какой-то», — высказалась Лариса Шилова.
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Тюменские ритейлеры объяснили, из-за кого ограничили продажу яиц

В настоящее время в Тюмени яйца по одной упаковке в руке продает только «Лента». Но как оказалось, ограничение распространяется только на товар по спеццене — 96 рублей. Это сделано для того, чтобы их не скупали массово спекулянты, которые пользуясь ажиотажем перепродают их в других местах.

Яйца других марок, стоимость которых составляет в среднем от 100 до 148 рублей за десяток, можно купить в неограниченном количестве.

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В Тюмени фасовщику икры обещают заплатить почти 200 тысяч рублей

Для жителей Тюмени открыта вакансия фасовщика икры вахтовым методом. На работу нужно будет ездить в Москву.

«Требуется сортировщик (ца) икры на производствo. Берем женщин и мужчин, а такжe семейныe пары Работа вахтовым методом, а также постоянная пo TK РФ. Трудоустройство и заселениe в день вашегo прибытия в отдел кадров», — пояснил условия работодатель.
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В Тюмени перед Новым годом мандарины подорожали до 339 рублей

К концу декабря в тюменских магазинах мандарины подорожали в среднем на 20 процентов. Самые дешевые — из Абхазии, которые можно купить по 149 рублей. Самые дорогие — марокканские, их стоимость доходит до 340 рублей.

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В Тюменских детсадах штрафуют воспитателей за долги родителей

Педагог одного из детских садов Тюмени рассказала, что руководство учреждения задолженность родителей перекладывают на воспитателей.

«Получается, мы превращаемся в коллекторов. Почему не платят родители, а страдать должны мы?», — поделилась с изданием педагог.

Однако эту информацию не подтвердили в региональном депобре, заявив, что система штрафов вообще не предусмотрена в детсадах, а погасить задолженность родителей может заставить только суд.

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