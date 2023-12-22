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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

В одном из дворов Тюмени местные жители встретили белочку

Еще не праздник, а уже пришла: в тюменском дворе белка попала на видео

22 декабря 2023, 08:09
Фото: 1MI

В одном из дворов Тюмени местные жители встретили белочку

Во дворе дома №135 на Садовой заметили белочку. Местная жительница засняла ее на видео, а роликом она поделилась с «Нашим городом».

Тюменка засняла, как лесной грызун активно копошится в земле.

«Произошло чудо! Белочка прибежала прямо во двор. Очень глаз порадовала, такая приятная встреча, предновогодняя», — пишет автор видео Наталия Булюхина.
Видео: nashgorod.ru

Читательница предположила, что белка пришла искать еду. При этом, грызун нисколько не испугался, что поблизости стоит человек: он просто продолжил заниматься своими делами, не обращая внимания на тюменку.

Ранее «Наш город» писал, что неподалеку от Тобольска заметили стаю волков. Дикие животные попали на запись камер видеонаблюдения.

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#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Животные#Новости тюмени#Тюменцы#Видеоролик#Белки#Любовь Селезнева
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