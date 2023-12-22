Еще не праздник, а уже пришла: в тюменском дворе белка попала на видео

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Тюменка засняла, как лесной грызун активно копошится в земле.
«Произошло чудо! Белочка прибежала прямо во двор. Очень глаз порадовала, такая приятная встреча, предновогодняя», — пишет автор видео Наталия Булюхина.
Читательница предположила, что белка пришла искать еду. При этом, грызун нисколько не испугался, что поблизости стоит человек: он просто продолжил заниматься своими делами, не обращая внимания на тюменку.
Ранее «Наш город» писал, что неподалеку от Тобольска заметили стаю волков. Дикие животные попали на запись камер видеонаблюдения.