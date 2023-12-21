В Тюменской области установят фиксированную цену на куриное яйцо

Пока в тюменских магазинах десяток яиц продают в среднем от 103 до 179 рублей за десяток. Дефицита их пока не наблюдается, но ассортимент стал гораздо меньше. Ограничение на продажу яиц ввели только в сети «Лента», там при заказе продуктов онлайн в одни руки полагается только одна кассета из десяти яиц.