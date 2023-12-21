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В Тюменской области установят фиксированную цену на куриное яйцо

В Тюменской области установят фиксированную цену на куриное яйцо

21 декабря 2023, 11:37
Фото: 1MI
Рост цен на куриные яйца в последние недели стал одной из самых обсуждаемых тем в стране. В среднем с начала года он составил 46%. Резкое подорожание этого социально значимого продукта коснулось и Тюменской области. К решению вопроса пришлось подключиться региональным властям.

Так, сегодня, 21 декабря, стало известно, что департамент АПК Тюменской области и местные производители договорились зафиксировать отпускную стоимость яиц. Руководитель ведомства Владимир Чейметов подписал с руководителями птицефабрик соответствующее соглашение.

«Птицефабрики будут принимать участие в разрешении сложившейся ситуации и планируют в конкурентом аспекте выставлять цену не выше 100 рублей за десяток. Это должно стабилизовать стоимость яиц», — отметил замгубернатора ТО.

Пока в тюменских магазинах десяток яиц продают в среднем от 103 до 179 рублей за десяток. Дефицита их пока не наблюдается, но ассортимент стал гораздо меньше. Ограничение на продажу яиц ввели только в сети «Лента», там при заказе продуктов онлайн в одни руки полагается только одна кассета из десяти яиц.

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#Общество#Ирина Швецова#Рост цен#Яйца
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