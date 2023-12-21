В Тюменской области установят фиксированную цену на куриное яйцо

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Так, сегодня, 21 декабря, стало известно, что департамент АПК Тюменской области и местные производители договорились зафиксировать отпускную стоимость яиц. Руководитель ведомства Владимир Чейметов подписал с руководителями птицефабрик соответствующее соглашение.
«Птицефабрики будут принимать участие в разрешении сложившейся ситуации и планируют в конкурентом аспекте выставлять цену не выше 100 рублей за десяток. Это должно стабилизовать стоимость яиц», — отметил замгубернатора ТО.
Пока в тюменских магазинах десяток яиц продают в среднем от 103 до 179 рублей за десяток. Дефицита их пока не наблюдается, но ассортимент стал гораздо меньше. Ограничение на продажу яиц ввели только в сети «Лента», там при заказе продуктов онлайн в одни руки полагается только одна кассета из десяти яиц.