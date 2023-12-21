У детей перед отправкой из лагеря «Олимпийская Ребячка» проводился медосмотр

Группа детей из ЛНР выехала из оздоровительного лагеря «Олимпийская Ребячка» утром 19 декабря. Во время всего пребывания детей в лагере, медицинский персонал проводил измерение температуры три раза в день. Также все дети прошли медицинский осмотр перед отправкой. Никаких заболевших или детей с повышенной температурой не было, подтверждает директор лагеря.