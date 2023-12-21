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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

У детей перед отправкой из лагеря «Олимпийская Ребячка» проводился медосмотр

21 декабря 2023, 09:04
Елена Шептун, руководитель филиала «Олимпийская Ребячка», высказалась об инциденте с группой детей, которую высадили с поезда в Саратовской области. Напомним, что 125 детей и преподавателей были вынуждены покинуть поезд, следующий из Тюмени в Адлер.

Группа детей из ЛНР выехала из оздоровительного лагеря «Олимпийская Ребячка» утром 19 декабря. Во время всего пребывания детей в лагере, медицинский персонал проводил измерение температуры три раза в день. Также все дети прошли медицинский осмотр перед отправкой. Никаких заболевших или детей с повышенной температурой не было, подтверждает директор лагеря.

На данный момент в оздоровительном лагере «Олимпийская Ребячка» работают оперативные и санитарные службы, которые проводят эпидемиологическое расследование для выяснения причин происшествия, пишет «КП-Тюмень».

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