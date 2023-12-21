Пермская ЦБК укрепила внешнеэкономическое взаимодействие со странами Востока

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
В сложившейся экономической ситуации целлюлозно-бумажные предприятия при закупке материалов в оборудования вынуждены менять логистику. Благодаря сотрудничеству с китайскими партнерами Пермская ЦБК смогла адаптироваться к новым реалиям, пишет properm.ru.
На Китайской международной выставке бумажной промышленности и бумагоделательного оборудования, которая прошла в ноябре, ПЦБК представила свою продукцию. В организации стенда пермскому предприятию помогла китайская компания «Юнь Чоу» АРВМ.
Специалисты ПЦБК обсудили с партнерами из КНР перспективы поставок продукции пермского предприятия, а также посетили заводы по выпуску гофроупаковки. Более двадцати новых деловых контрактов установила пермская компания с гофропроизводителями из КНР и других восточных государств.
Как рассказал председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко, объем поставок бумаги и картона из России в Китай в этом году составил около 1,5 миллиона тонн. Для КНР это сравнительно небольшая цифра, поскольку общий объем китайского рынка составляет 128 миллионов тонн. Для российской целлюлозно-бумажной промышленности это существенно, поскольку предприятия этой отрасли в стране выпускают только 10 миллионов тонн продукции в год. Благодаря экспорту цены на российском рынке постепенно растут, возвращаясь к докризисному уровню. Бойченко назвал это положительной тенденцией.
Стоит отметить, что Пермская ЦБК также поставляет свою продукцию в Китай, например картон для плоских слоев Imitation kraft и целлюлозную бумагу для гофрирования. Предприятия из Китая производят из пермского картона гофроупаковку для мебели и электроприборов.