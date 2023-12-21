Пермская ЦБК укрепила внешнеэкономическое взаимодействие со странами Востока

Как рассказал председатель совета директоров ПЦБК Александр Бойченко, объем поставок бумаги и картона из России в Китай в этом году составил около 1,5 миллиона тонн. Для КНР это сравнительно небольшая цифра, поскольку общий объем китайского рынка составляет 128 миллионов тонн. Для российской целлюлозно-бумажной промышленности это существенно, поскольку предприятия этой отрасли в стране выпускают только 10 миллионов тонн продукции в год. Благодаря экспорту цены на российском рынке постепенно растут, возвращаясь к докризисному уровню. Бойченко назвал это положительной тенденцией.