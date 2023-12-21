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У шестерых детей перед посадкой на поезд Тюмень — Адлер поднялась температура

Перед посадкой на поезд Тюмень — Адлер у шестерых детей поднялась температура

21 декабря 2023, 08:38
Фото: 1MI

У шестерых детей перед посадкой на поезд Тюмень — Адлер поднялась температура

Шестеро детей из Луганской Народной Республики, отдыхавших в тюменском лагере «Олимпийская ребячка», почувствовали недомогание еще до посадки в поезд Тюмень — Адлер.

Как стало известно «Нашему Городу», у ребят поднялась температура. Несмотря на этом врачи медпункта разрешили детям ехать. Ребят с признаками простуды посадили в плацкартный вагон вместе с остальными детьми из группы. Правда, отгородили занавеской. В дороге группу сопровождали медики Краснодонской больницы.

Спустя короткое время на недомогание начали жаловаться остальные ребята — у них поднялась температура. Только тогда школьников переселили в отдельный вагон.

Напомним, дети отправились из Тюменской области 19 декабря. По словам директора детского лагеря, где отдыхали ребята, все дети были здоровыми, когда уезжали. 20 декабря, когда поезд прибыл в Пензу, от инфекционного заболевания скончалась 12-летняя школьница. 21 декабря ночью в Саратовской области все 125 детей группы были сняты с поезда и доставлены в инфекционную больницу. Известно, что у заболевших детей выявлен вирус гриппа А.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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