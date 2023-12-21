Перед посадкой на поезд Тюмень — Адлер у шестерых детей поднялась температура

Как стало известно «Нашему Городу», у ребят поднялась температура. Несмотря на этом врачи медпункта разрешили детям ехать. Ребят с признаками простуды посадили в плацкартный вагон вместе с остальными детьми из группы. Правда, отгородили занавеской. В дороге группу сопровождали медики Краснодонской больницы.