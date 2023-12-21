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«Новые люди» помогли тюменцам разработать приложение выгодных покупок

«Новые люди» помогли тюменцам разработать приложение выгодных покупок

21 декабря 2023, 06:00
Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»
Команда студентов Тюменского индустриального университета разработала проект мобильного приложения, помогающего предпринимателям распродавать нереализованную продукцию, а людям приобретать качественные продукты по более выгодным ценам.

Свой проект начинающие бизнесмены создали в рамках программы развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» и презентовали в Москве.

Финал четвёртого сезона программы «Я в деле» собрал 72 команды со всей России. Это авторы лучших бизнес-проектов, которые выиграли региональные этапы.

Среди тех, кто оценил инициативы молодых предпринимателей, были лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, руководитель программы «Я в деле» Виктория Смирнова, генеральный директор благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» Евгений Исак и другие федеральные эксперты.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

«Мы открыли программу „Я в деле“ два года назад — собственными силами. Но благодаря поддержке Минобрнауки и Минпросвещения нам удалось серьёзно увеличить масштаб. Сегодня с нами уже 538 вузов. В четвёртом сезоне мы обучили 42 тысячи студентов и вовлекли в предпринимательское обучение 26 тысяч школьников. Итог сезона — 4 тысячи бизнес-проектов. Много инновационных стартапов, связанных с нейросетями, беспилотниками и другими перспективными направлениями. Студенты уделяют внимание экологическим и логистическим вопросам. То есть стремятся найти решение проблем, которое принесёт одновременно выгоду предпринимателям и пользу людям», — говорит Алексей Нечаев.

Мероприятие прошло на площадке Дома молодёжи при поддержке трека «Росмолодёжь.Бизнес» и стало частью обширной образовательной программы выставки-форума «Россия», генеральным партнером которой выступает общество «Знание».

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Выставка проектов завершила четвёртый сезон программы «Я в деле». Она возобновится уже в 2024 году. Новые команды молодых предпринимателей под руководством наставников начнут двухмесячное обучение и параллельно создадут уникальные бизнес-идеи.

Программу «Я в деле» запустила партия «Новые люди» в январе прошлого года. Проект идёт при поддержке фонда «Капитаны» и Минобрнауки. За четыре сезона программа охватила 188 тысяч человек. Её главная цель — научить школьников и студентов основам финансовой грамотности, работе в команде и созданию собственных проектов.

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