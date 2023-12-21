«Новые люди» помогли тюменцам разработать приложение выгодных покупок

«Мы открыли программу „Я в деле“ два года назад — собственными силами. Но благодаря поддержке Минобрнауки и Минпросвещения нам удалось серьёзно увеличить масштаб. Сегодня с нами уже 538 вузов. В четвёртом сезоне мы обучили 42 тысячи студентов и вовлекли в предпринимательское обучение 26 тысяч школьников. Итог сезона — 4 тысячи бизнес-проектов. Много инновационных стартапов, связанных с нейросетями, беспилотниками и другими перспективными направлениями. Студенты уделяют внимание экологическим и логистическим вопросам. То есть стремятся найти решение проблем, которое принесёт одновременно выгоду предпринимателям и пользу людям», — говорит Алексей Нечаев.